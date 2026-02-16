  1. Clients Privés
Le record tenait depuis 109 ans L'ouest du Groenland enregistre son mois de janvier le plus chaud

ATS

16.2.2026 - 11:59

La capitale du Groenland, Nuuk, a connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, battant un record qui tenait depuis 109 ans. Les températures ont grimpé en flèche de façon générale sur la côte ouest de l'île arctique, a indiqué lundi l'Institut météorologique danois (DMI).

Au moment où l'Europe et l'Amérique du Nord subissaient une vague de froid en janvier, Nuuk a enregistré une température mensuelle moyenne de 0,1 °C, soit 7,8°C de plus que la moyenne du mois de janvier au cours des trois dernières décennies.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 11:59

C'est 1,4 degré de plus que le précédent record de Nuuk, qui datait de 1917. Lors de la journée la plus chaude à Nuuk en janvier, le mercure a grimpé jusqu'à 11,3 °C.

De la pointe sud du Groenland jusqu'à la côte ouest, sur une distance de plus de 2000 kilomètres, la température en janvier a battu des records mensuels, a souligné le DMI.

À Ilulissat, dans la baie de Disko, la moyenne en janvier était de -1,6°C, soit 1,3 degré de plus que le précédent record de 1929 et 11 degrés de plus que la normale pour janvier, selon l'institut danois.

De l'air chaud

De l'air plus chaud balaye parfois le Groenland, apportant des températures plus douces pendant un jour ou deux, mais un record de chaleur aussi prolongé sur une zone aussi vaste est «une indication claire que quelque chose est en train de changer», a déclaré Martin Olesen, chercheur en climatologie au DMI.

«Nous savons et pouvons clairement voir que le réchauffement climatique est engagé, ce qui, comme prévu, conduit à davantage de records dans la partie chaude de l'échelle des températures et progressivement moins de records dans la partie froide», a-t-il déclaré.

La région arctique est en première ligne du réchauffement climatique, se réchauffant quatre fois plus vite que le reste de la planète depuis 1979, selon une étude publiée en 2022 dans la revue scientifique Nature.

