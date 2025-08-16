  1. Clients Privés
«Ouragan majeur» Erin passe au maximum à l'approche des Caraïbes

ATS

16.8.2025 - 21:55

Erin s'est renforcée samedi en ouragan de catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, alors qu'il poursuit sa route vers les Caraïbes, menaçant de pluies intenses et d'inondations plusieurs îles.

L'ouragan Erin atteint une force maximale d'une valeur de 5 sur une échelle de 5 en se rapprochant des Caraîbes.
L'ouragan Erin atteint une force maximale d'une valeur de 5 sur une échelle de 5 en se rapprochant des Caraîbes.
ATS

Keystone-SDA

16.08.2025, 21:55

16.08.2025, 22:06

Avec des vents soutenus allant désormais jusqu'à près de 255km/h, Erin continue sa progression vers les Petites Antilles, une région comprenant les Îles Vierges américaines et britanniques, et Porto Rico, rapporte le Centre américain des ouragans (NHC).

Devenu en début de matinée «ouragan majeur», c'est-à-dire un ouragan de catégorie 3 ou plus, il est rapidement passé en catégorie 4 puis 5.

Il devrait ensuite connaître des «fluctuations d'intensité tout au long du week-end», avait prévenu plus tôt samedi le NHC.

Le premier

Le centre d'Erin, premier ouragan de la saison dans l'Atlantique nord, devrait passer juste au nord des Petites Antilles et de Porto Rico, selon les prévisions météorologiques.

La tempête pourrait entraîner jusqu'à 15 centimètres de pluie dans certaines zones isolées, faisant courir le risque d'importantes inondations, de glissements de terrain ou de coulées de boue, préviennent les autorités météorologiques.

L'ouragan devrait ensuite opérer un virage vers le nord-ouest et se rapprocher des Bahamas en fin de week-end, début de semaine prochaine. S'il devrait rester loin des côtes américaines, il pourrait néanmoins entraîner de fortes vagues et une érosion côtière, notamment en Caroline du Nord.

Les houles générées par Erin affecteront une partie des îles du nord des Petites Antilles, des îles Vierges, de Porto Rico, de l'île d'Hispaniola (Haïti et République dominicaine), ainsi que des îles Turques-et-Caïques.

Souvenirs d'Hélène

Elles s'étendront ensuite en début de semaine prochaine aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est des Etats-Unis, provoquant des vagues dangereuses et des courants potentiellement mortels, selon le NHC.

La saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les estimations des autorités météorologiques américaines.

L'an passé, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

