Education L'UNIGE accueille un nombre record d'étudiants

ATS

16.9.2025 - 12:07

L'Université de Genève compte à la rentrée 18'200 étudiants, un record. Meilleure université de Suisse et troisième haute école du pays, l'UNIGE s'inquiète de l'impact des coupes de plus de 22,5 millions de francs, prévues par la Confédération, sur la qualité de la recherche.

L'Université de Genève compte à la rentrée 18'200 étudiants, un record. Dans un entretien à la Tribune de Genève, sa rectrice Audrey Leuba s'inquiète des coupes prévues par la Confédération (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.09.2025, 12:07

«En 2024, entre la subvention fédérale de base et les financements du Fonds national suisse, l'apport de la Confédération a représenté 25% de notre budget total de 904 millions», indique Audrey Leuba, rectrice de l'UNIGE, dans un entretien à la Tribune de Genève publié mardi. Selon elle, ces coupes représenteraient 20% des projets de recherche et 40 postes de professeurs ordinaires.

Berne envisage de compenser cette diminution par une augmentation des taxes universitaires, un sujet «très délicat politiquement», qui pourrait provoquer une baisse du nombre d’étudiants et donc une diminution de la subvention fédérale de base, relève-t-elle. L'apport du canton de Genève, qui représente 48% du budget, est en revanche stable.

Croissance sans limite

L'UNIGE dépend grandement de la Fondation Wilsdorf. Celle-ci a contribué à créer en mars la Fondation pour l'Université de Genève qui finance des projets à hauteur de 20 millions par an et soutient un programme de chaires d'excellence pour 30 millions sur trois ans. La fondation liée à Rolex a aussi créé la Fondation genevoise de désendettement qui a établi une permanence dans les locaux de l'université pour les étudiants.

Selon la rectrice, la croissance de l'UNIGE n'a pas de limite. De nouveaux bâtiments, financés notamment par la Fondation Wilsdorf, vont voir le jour, tandis que les bâtiments actuels sont rénovés. Des logements pour étudiants vont aussi être construits. A ce sujet, «800 demandes restent insatisfaites chaque année», indique Mme Leuba.

«Pas à prendre position»

Entrée en fonction en avril 2024, Audrey Leuba est la première rectrice de l'UNIGE. Si l'alma mater compte désormais 35% de femmes professeures, contre 9% en 1990, elle estime qu'il y a «encore du travail à faire pour convaincre les jeunes femmes de croire en leurs compétences.»

Alors que l'année écoulée a été marquée par les manifestations propalestiennes et les occupations de bâtiments, la rectrice estime que «l'Université n'a pas à prendre de position politique». «Je crois que l'institution doit sensibiliser la communauté au fait que la critique, même lorsqu'elle heurte et choque, est saine, car elle fait évoluer les mentalités», analyse-t-elle.

Au niveau personnel, Mme Leuba a eu un cancer et a été opérée à deux reprises, sans être en arrêt maladie complet. «Je n'ai pas envisagé la démission, car l'assemblée de l'Université et le Conseil d'Etat ont placé leur confiance en moi», explique-t-elle. Pour mémoire, le gouvernement n'avait pas avalisé en 2023 le premier candidat choisi par l'assemblée et le processus de recrutement avait dû être relancé.

