  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève L'Usine interpelle les autorités suite à un regain de violences

ATS

26.9.2025 - 13:01

A Genève, L'Usine dénonce «les politiques de santé publiques, sociales et migratoires défaillantes» de la Ville et du canton, responsables à ses yeux de la dégradation de la situation sécuritaire dans le quartier. Le lieu autogéré, qui avait fermé ses portes samedi dernier suite à deux agressions, annonce sa réouverture.

L'Usine interpelle les autorités genevoises à propos de l'augmentation des violences dans le quartier (image d'archives).
L'Usine interpelle les autorités genevoises à propos de l'augmentation des violences dans le quartier (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 13:01

26.09.2025, 13:02

La grande soirée techno annulée à la dernière minute samedi devait prendre les deux étages de l'Usine. La cause de cette fermeture: une» aggravation de la situation dans le quartier».

Vendredi dernier, deux hommes ont été attaqués à l'arme contondante dans la nuit. Les agresseurs ont fui et les victimes ont été amenées aux urgences, sans pronostic vital engagé. L'Usine avait alors fermé ses portes pour des raisons de sécurité.

Jeudi soir, l'espace autogéré s'est exprimé par communiqué, relayé dans Le Courrier, afin d'interpeller les autorités, suite à «une présence accrue de personnes impliquées dans le trafic de drogue à ses abords». La situation est préoccupante depuis 2018 et s'est aggravée après le Covid, selon L'Usine.

Devant une «impasse»

Un système de veille interne a été mis en place, basé sur la médiation et «la recherche d'un dialogue appaisé» pour amener les personnes qui occupent le bâtiment à quitter les lieux, soutenu ensuite financièrement par la Ville. Mais le centre souligne ne pas avoir les moyens, ni la «vocation d'assumer des actions sécuritaires» face au coût élevé de ce dispositif.

Il appelle donc les autorités à «prendre leurs responsabilités» et «engager rapidement des actions concrètes» pour le quartier, face à «l'impasse» dans laquelle elle se trouve. «Ces manquements génèrent des situations d'extrême précarité qui engendrent des cycles de violences dont notre centre culture fait aujourd'hui les frais» indique le communiqué.

Les plus lus

Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures
Un faux lord irlandais a escroqué Dany Boon à hauteur de 5 millions!
Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»
«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit
Le Conseil fédéral veut taxer davantage les véhicules électriques