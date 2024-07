La baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine moquée sur les réseaux sociaux

Lunettes noires, combinaison courte et grand sourire, la maire de Paris Anne Hidalgo a tenu sa promesse et s'est baignée dans la Seine mercredi sous les regards de centaines de spectateurs. Une scène qui n'a pas manqué de susciter des réactions amusées sur les réseaux sociaux.

La Maire de Paris Anne Hidalgo se baigne dans la Seine à quelques jours de JO de #paris2024. pic.twitter.com/A9nVeooMMD — Brut FR (@brutofficiel) July 17, 2024

blue News/AFP Marc Schaller

L'eau était «très douce et assez claire, fraîche mais pas froide du tout. C'était très agréable», a commenté Anne Hidalgo.

Ces 100 mètres sont tout sauf anecdotiques. La Seine est la star des Jeux 2024, sa dépollution l'un des piliers de la candidature parisienne.

C'est un «jour de rêve», a-t-elle réagi après quelques minutes de nage. Pour la maire, «la promesse a été tenue» grâce aux Jeux qui ont été «un accélérateur».

Sa baignade, très médiatisée, a donné lieu à de nombreux détournements sur les réseaux sociaux. Et les internautes n'ont pas manqué de pointer du doigt la réputation douteuse de l'eau du fleuve, comme en témoigne ce petit florilège:

Anne Hidalgo a plongé dans la Seine : pic.twitter.com/xIFX55rTQJ — Christopher Nunès (@NunesChr) July 17, 2024

🎙️ Anne Hidalgo : « La Seine est propre et prête pour les JO, j’invite tous les français à s’y baigner » pic.twitter.com/P376jY4AtC — Pediavenir (@Pediavenir) July 17, 2024

Anne Hidalgo est dans la Seine pic.twitter.com/IGIIbXdcZQ — Regan MARKLE (@TheReganAngle) July 17, 2024