  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bien circuler sur l'autoroute Quand la bande d'arrêt d'urgence devient une voie de circulation 

Lea Oetiker

4.9.2025

Sur certains tronçons, la bande d'arrêt d'urgence peut être utilisée comme voie de circulation - le signal lumineux vert a alors la priorité sur le marquage.

En cas de trafic dense, la bande d'arrêt d'urgence peut être utilisée comme voie de circulation supplémentaire à certains endroits.
En cas de trafic dense, la bande d'arrêt d'urgence peut être utilisée comme voie de circulation supplémentaire à certains endroits.
Photo : Screenshot ASTRA

Rédaction blue News

04.09.2025, 04:30

04.09.2025, 07:11

Sur certains tronçons d'autoroute en Suisse, la bande d'arrêt d'urgence peut servir temporairement de voie de circulation supplémentaire. Dès qu'une flèche verte s'allume au-dessus de la voie, celle-ci peut être empruntée comme une voie de circulation normale. Ce principe est appelé «réutilisation de la bande d'arrêt d'urgence» -en allemand: «Pannenstreifenumnutzung» et en abrégé: PUN, comme le rapporte «Streetlife».

Un exemple se trouve sur l'A1 près de Winterthur. La bande d'arrêt d'urgence y est libérée, surtout en cas de fort trafic. Les automobilistes qui roulent en direction de Zurich à l'entrée d'Oberwinterthur peuvent alors continuer directement sur cette voie supplémentaire. En Suisse romande, les automobilistes circulant sur l'A1 depuis Lausanne en direction de Genève sont également coutumiers du fait.

Mais c'est souvent une source d'insécurité: la bande est séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et celle-ci signifie normalement: «Changement de voie interdit».

La police précise comment il faut comprendre cette réglementation. «Dans ce cas, les automobilistes ne peuvent pas seulement changer de voie, ils doivent le faire», explique Alexander Renner de la police cantonale de Zurich dans une vidéo sur Instagram.

Sa remarque: si l'on reste inutilement sur la voie centrale sur l'autoroute, on bloque le flux de la circulation. De plus, la conduite dite à gauche est passible d'une amende d'ordre de 60 francs.

La raison pour laquelle la ligne continue ne joue aucun rôle dans ce cas est juridiquement claire: les signaux lumineux ont la priorité sur les marquages au sol. C'est ce qui ressort de l'ordonnance sur la signalisation, à laquelle renvoie également l'Office fédéral des routes (OFROU). L'objectif de la réutilisation des bandes d'arrêt d'urgence est de fluidifier le trafic et d'éviter les manœuvres dangereuses lors de l'entrée et de la sortie des véhicules.

D'autres tronçons PUN sont prévus

En règle générale, la vitesse maximale est également réduite sur les tronçons PUN. Selon l'OFROU, la limite de vitesse plus basse doit tenir compte du volume de trafic plus élevé et de l'absence de bande d'arrêt d'urgence.

Actuellement, il existe huit tronçons de ce type en Suisse, rapporte «Streetlife». 13 autres sont en cours de planification et quatre sont actuellement à l'étude. A long terme, l'OFROU veut examiner le potentiel d'une réutilisation des bandes d'arrêt d'urgence sur environ 250 kilomètres d'autoroutes dans les agglomérations et les mettre en œuvre là où cela s'avère judicieux.

Les plus lus

Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune
«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
F-35: le DDPS sur la défensive – «Nous n'avons jamais pu consulter les contrats»
Voyant ses droits de douane menacés, Trump saisit la Cour suprême
«Gestion désastreuse et injuste» - Les boxeuses françaises privées de Mondiaux !