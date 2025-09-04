Sur certains tronçons, la bande d'arrêt d'urgence peut être utilisée comme voie de circulation - le signal lumineux vert a alors la priorité sur le marquage.

En cas de trafic dense, la bande d'arrêt d'urgence peut être utilisée comme voie de circulation supplémentaire à certains endroits. Photo : Screenshot ASTRA

Rédaction blue News Lea Oetiker

Sur certains tronçons d'autoroute en Suisse, la bande d'arrêt d'urgence peut servir temporairement de voie de circulation supplémentaire. Dès qu'une flèche verte s'allume au-dessus de la voie, celle-ci peut être empruntée comme une voie de circulation normale. Ce principe est appelé «réutilisation de la bande d'arrêt d'urgence» -en allemand: «Pannenstreifenumnutzung» et en abrégé: PUN, comme le rapporte «Streetlife».

Un exemple se trouve sur l'A1 près de Winterthur. La bande d'arrêt d'urgence y est libérée, surtout en cas de fort trafic. Les automobilistes qui roulent en direction de Zurich à l'entrée d'Oberwinterthur peuvent alors continuer directement sur cette voie supplémentaire. En Suisse romande, les automobilistes circulant sur l'A1 depuis Lausanne en direction de Genève sont également coutumiers du fait.

Mais c'est souvent une source d'insécurité: la bande est séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et celle-ci signifie normalement: «Changement de voie interdit».

La police précise comment il faut comprendre cette réglementation. «Dans ce cas, les automobilistes ne peuvent pas seulement changer de voie, ils doivent le faire», explique Alexander Renner de la police cantonale de Zurich dans une vidéo sur Instagram.

Sa remarque: si l'on reste inutilement sur la voie centrale sur l'autoroute, on bloque le flux de la circulation. De plus, la conduite dite à gauche est passible d'une amende d'ordre de 60 francs.

La raison pour laquelle la ligne continue ne joue aucun rôle dans ce cas est juridiquement claire: les signaux lumineux ont la priorité sur les marquages au sol. C'est ce qui ressort de l'ordonnance sur la signalisation, à laquelle renvoie également l'Office fédéral des routes (OFROU). L'objectif de la réutilisation des bandes d'arrêt d'urgence est de fluidifier le trafic et d'éviter les manœuvres dangereuses lors de l'entrée et de la sortie des véhicules.

D'autres tronçons PUN sont prévus

En règle générale, la vitesse maximale est également réduite sur les tronçons PUN. Selon l'OFROU, la limite de vitesse plus basse doit tenir compte du volume de trafic plus élevé et de l'absence de bande d'arrêt d'urgence.

Actuellement, il existe huit tronçons de ce type en Suisse, rapporte «Streetlife». 13 autres sont en cours de planification et quatre sont actuellement à l'étude. A long terme, l'OFROU veut examiner le potentiel d'une réutilisation des bandes d'arrêt d'urgence sur environ 250 kilomètres d'autoroutes dans les agglomérations et les mettre en œuvre là où cela s'avère judicieux.