Carnet noir La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»

Basile Mermoud

16.12.2025

Le dessinateur de bande dessinée Edika, Édouard Karali de son vrai nom, maître de l'humour absurde et pilier de «Fluide Glacial», est décédé mardi à l'âge de 84 ans, a indiqué le magazine à l'AFP.

Né le 17 décembre 1940 en Egypte, Edouard Karali a quitté le pays avec sa famille pour le Liban à l'âge de 19 ans.
Né le 17 décembre 1940 en Egypte, Edouard Karali a quitté le pays avec sa famille pour le Liban à l'âge de 19 ans.
Esby / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 (modifiée)

16.12.2025, 23:06

«Fluide Glacial pleure la disparition de l'un de ses auteurs phares et d'une figure majeure du monde de la bande dessinée, mais la rédaction est surtout dévastée par la perte d'un ami», écrit le journal dans un communiqué transmis à l'AFP après l'annonce du décès dans Libération.

Né le 17 décembre 1940 en Egypte, Edouard Karali a quitté le pays avec sa famille pour le Liban à l'âge de 19 ans. D'abord maquettiste, il devient ensuite illustrateur dans la publicité avant de rejoindre en France, en 1976, son frère Paul Karali, alias Carali, également dessinateur de BD.

Loisirs. Un parc Astérix va voir le jour en Allemagne!

LoisirsUn parc Astérix va voir le jour en Allemagne!

Il collabore alors avec Pilote, Charlie Mensuel et Psikopat, le journal fondé par son frère, puis intègre Fluide Glacial en 1979, sollicité par ses fondateurs, Gotlib et Jacques Diament.

Humour absurde

«Très réservé, presque timide, sauf devant sa feuille de papier», Edika met principalement en scène une famille improbable: Bronsky Proko, le père, son épouse Olga, Paganini, le fils, George, la fille, et bien sûr le chat Clark Gaybeul, son personnage emblématique.

Exposition. La Tour-de-Peilz rend hommage à Derib

ExpositionLa Tour-de-Peilz rend hommage à Derib

«Pour la rédaction et pour tous ses lecteurs, il était, et il le restera, le Prince de la déconnade et de l'humour absurde», souligne Fluide Glacial, qui a fêté ses 50 ans en 2025: «Le champion des couvertures emblématiques, le maître de l'acrobatie narrative, le roi de la non-chute».

