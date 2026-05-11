Un grave accident s'est produit samedi au Canada dans la banlieue de Vancouver. Un motocycliste a été grièvement blessé, mais sa vie n'est pas en danger.

A motorcycle was left hanging off a traffic light after a crash in Metro Vancouver, Canada on Saturday.



Authorities believe the motorcyclist was speeding.



The motorcyclist is in hospital with serious but non-life threatening injuries and the driver of the car also involved in… pic.twitter.com/hMtnVdn3HZ — Channel 4 News (@Channel4News) May 11, 2026

Sara Matasci

Des images très inhabituelles ont été prises au Canada à la suite d'un grave accident de la circulation survenu entre Surrey et Delta près de Vancouver. Une moto s'est retrouvée suspendue à un feu de signalisation après une collision avec une voiture.

L'accident s'est produit samedi après-midi, mais les autorités compétentes sont toujours en train d'enquêter sur les circonstances exactes de l'accident. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent la violence de la collision entre les deux véhicules.

Le motocycliste a été immédiatement secouru et transporté à l'hôpital. Malgré plusieurs blessures, sa vie n’est pas en danger. Le conducteur de la voiture, quant à lui, n'a pas été blessé.