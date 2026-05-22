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En Valais La barre des 30 degrés franchie pour la première fois en 2026

ATS

22.5.2026 - 17:46

La barre des 30 degrés a été franchie pour la première fois en Suisse cette année. Meteonews a constaté cette température vendredi à Viège (VS).

La barre des 30 degrés a été franchie pour la première fois de l'année en Suisse, à Viège (VS) (image symbolique).
La barre des 30 degrés a été franchie pour la première fois de l'année en Suisse, à Viège (VS) (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:46

22.05.2026, 17:51

C'est assez tôt dans l'année, a écrit vendredi le service météorologique suisse MeteoNews sur X. Mais cela ne représente pas un record. En 2005, les 30 degrés avaient été atteints le 2 mai déjà, à Coire.

Le seuil des trente degrés est important pour les analyses climatologiques. Si cette valeur est atteinte ou dépassée, la journée est considérée comme une journée de canicule. Au cours des dernières décennies, le nombre de journées de canicule n'a cessé d'augmenter.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse prévoit que le nombre de journées de canicule continuera d'augmenter au cours de ce siècle en raison du changement climatique.

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