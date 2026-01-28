  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dans la tourmente La BBC nomme un directeur général par intérim

ATS

28.1.2026 - 19:29

La BBC a annoncé mercredi avoir désigné un directeur général par intérim pour suppléer Tim Davie, qui a démissionné après la controverse suscitée par un montage trompeur d'un discours de Donald Trump et quittera ses fonctions le 2 avril.

Tim Davie avait annoncé sa démission le 9 novembre, alors que grandissait la polémique sur le montage des propos de Donald Trump dans un documentaire diffusé juste avant la présidentielle américaine de 2024. (archives)
Tim Davie avait annoncé sa démission le 9 novembre, alors que grandissait la polémique sur le montage des propos de Donald Trump dans un documentaire diffusé juste avant la présidentielle américaine de 2024. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 19:29

Tim Davie avait annoncé sa démission le 9 novembre, alors que grandissait la polémique sur le montage des propos de Donald Trump dans un documentaire diffusé juste avant la présidentielle américaine de 2024.

Le président américain, qui a déposé plainte pour diffamation, réclame à la BBC 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Le géant de l'audiovisuel britannique est lancé dans un processus de recrutement d'un nouveau dirigeant.

En attendant, Rhodri Talfan Davies «assurera l'intérim au poste de directeur général jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau directeur général permanent», a indiqué le groupe dans un communiqué.

«Afin d'assurer une transition en douceur au cours des prochaines semaines», celui-ci rejoindra le conseil d'administration de la BBC «à partir du 1er février en tant que directeur exécutif, poste qu'il continuera d'occuper lorsqu'il prendra ses fonctions de directeur général par intérim le 3 avril», a ajouté le groupe.

«Leader exceptionnel»

Rhodri Talfan Davies a notamment été pendant 9 ans le directeur de la BBC pour le Pays de Galles et dirige actuellement le travail du groupe sur l'IA générative. Il s'agit d'"un leader exceptionnel», a rendu hommage le président du groupe, Samir Shah, en mettant en avant sa «grande expérience éditoriale».

«Il y aura un moment pour célébrer Tim (Davie) et le remercier pour sa contribution extraordinaire à la BBC à l'approche de son départ», le 2 avril, a ajouté Samir Shah.

La BBC avait diffusé dans son magazine d'information «Panorama», juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021, montés de telle façon que le républicain semblait appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

Samir Shah avait envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump, sans réussir à l'apaiser. Il s'est dit déterminé à contester toute plainte pour diffamation.

Les plus lus

«La terre s'est dérobée» - Un village sicilien au bord d'un gouffre menaçant
Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!
«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Alexis Pinturault désabusé : «On ne sait pas sur quel pied danser»
Les Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»
On le retrouve sain et sauf, après 11 jours sur un voilier à la dérive!