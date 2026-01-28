La BBC a annoncé mercredi avoir désigné un directeur général par intérim pour suppléer Tim Davie, qui a démissionné après la controverse suscitée par un montage trompeur d'un discours de Donald Trump et quittera ses fonctions le 2 avril.

Tim Davie avait annoncé sa démission le 9 novembre, alors que grandissait la polémique sur le montage des propos de Donald Trump dans un documentaire diffusé juste avant la présidentielle américaine de 2024. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tim Davie avait annoncé sa démission le 9 novembre, alors que grandissait la polémique sur le montage des propos de Donald Trump dans un documentaire diffusé juste avant la présidentielle américaine de 2024.

Le président américain, qui a déposé plainte pour diffamation, réclame à la BBC 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Le géant de l'audiovisuel britannique est lancé dans un processus de recrutement d'un nouveau dirigeant.

En attendant, Rhodri Talfan Davies «assurera l'intérim au poste de directeur général jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau directeur général permanent», a indiqué le groupe dans un communiqué.

«Afin d'assurer une transition en douceur au cours des prochaines semaines», celui-ci rejoindra le conseil d'administration de la BBC «à partir du 1er février en tant que directeur exécutif, poste qu'il continuera d'occuper lorsqu'il prendra ses fonctions de directeur général par intérim le 3 avril», a ajouté le groupe.

«Leader exceptionnel»

Rhodri Talfan Davies a notamment été pendant 9 ans le directeur de la BBC pour le Pays de Galles et dirige actuellement le travail du groupe sur l'IA générative. Il s'agit d'"un leader exceptionnel», a rendu hommage le président du groupe, Samir Shah, en mettant en avant sa «grande expérience éditoriale».

«Il y aura un moment pour célébrer Tim (Davie) et le remercier pour sa contribution extraordinaire à la BBC à l'approche de son départ», le 2 avril, a ajouté Samir Shah.

La BBC avait diffusé dans son magazine d'information «Panorama», juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021, montés de telle façon que le républicain semblait appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

Samir Shah avait envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump, sans réussir à l'apaiser. Il s'est dit déterminé à contester toute plainte pour diffamation.