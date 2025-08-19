Une personne en France a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 235,7 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 24, 31, 34, 41 et 43 et les étoiles 6 et 8.

Une personne en France a décroché mardi la cagnotte de 235,7 millions de francs à l'Euro Millions (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

