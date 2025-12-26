Un jackpot de 50,2 millions de francs est tombé à l’Euro Millions

Une personne résidant en Espagne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 50,2 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 12, 22, 32, 36 et 48 et les étoiles 3 et 4.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions