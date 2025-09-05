  1. Clients Privés
16 millions au prochain tirage La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions

ATS

5.9.2025 - 21:56

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 61,23 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 27, 30, 31, 41 et 43 et les étoiles 5 et 8. Le ticket gagnant a été joué en Espagne.

La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l'Euro Millions: la combinaison gagnante a été jouée en Espagne. (archives)
La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions: la combinaison gagnante a été jouée en Espagne. (archives)
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 21:56

05.09.2025, 22:10

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

