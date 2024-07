Une caisse-maladie augmente ses primes en milieu d'année: en a-t-elle le droit?

En milieu d'année, la caisse maladie Klug augmente ses primes. Mais la caisse a-t-elle le droit de procéder ainsi? Et quels sont les droits des assurés?

Différentes cartes d'assurance maladie suisses, photographiées le mardi 25 avril 2023 à Berne (image symbolique). Image : Keystone

Sven Ziegler

En plein milieu de l'année, les assurés maladie doivent soudainement payer des primes plus élevées. A partir de septembre, les assurés de l'assurance maladie Klug dans les cantons d'Argovie, Lucerne, Nidwald et Zurich devront payer des primes plus élevées pour l'assurance de base, tandis que les assurances complémentaires resteront inchangées. C'est ce que rapporte le «Beobachter».

Augmenter les primes en plein milieu de l'année - est-ce autorisé ? Oui, c'est possible. L'Office fédéral de la santé publique a pris cette décision en raison de la mauvaise situation financière de la caisse. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFSP surveille la solvabilité des assurances maladie.

Dès le test de solvabilité 2023, il a été constaté que la caisse maladie Klug présentait le taux de solvabilité le plus bas de toutes les assurances contrôlées, soit 43%. Ce taux indique le rapport entre les réserves réelles et le niveau minimum requis, de sorte que Klug n'a pu couvrir que 43% des réserves minimales requises. Les résultats du test de solvabilité 2024 sont encore attendus.

L'augmentation des primes en cours d'année est rare

La directrice, Yvonne Dempfle, a expliqué à la SRF que la caisse maladie Klug était victime de son propre succès. En 2023, la caisse a connu une forte croissance, ce qui a entraîné une baisse des réserves. Les raisons possibles pourraient être des primes fixées à un niveau trop bas ou une évolution imprévue des coûts dans les cantons concernés.

Une augmentation des primes en cours d'année est rare et a eu lieu pour la dernière fois il y a huit ans, comme l'écrit le «Beobachter». Les caisses-maladie doivent informer leur clientèle des modifications de primes au moins deux mois à l'avance.

Les assurés concernés peuvent résilier leur assurance de base jusqu'à fin juillet, la nouvelle assurance devant confirmer le maintien de l'assurance sans interruption jusqu'au 31 août.