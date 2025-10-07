  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nouvelle loi La Californie interdit les publicités trop bruyantes à la TV

ATS

7.10.2025 - 06:14

La Californie a interdit lundi les publicités trop bruyantes à la télévision, avec une nouvelle loi exigeant des annonces au volume réduit.

La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent. (image d'illustration)
La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent. (image d'illustration)
IMAGO/Tetra Images

Keystone-SDA

07.10.2025, 06:14

Les téléspectateurs aux États-Unis se plaignent depuis longtemps que les publicités à la télévision peuvent être beaucoup plus bruyantes que le programme qu'ils regardent.

Cela provoque fréquemment des situations incongrues: le ton tranquille d'un documentaire animalier peut en effet être brutalement interrompu par un acteur vantant à gorge déployée les mérites d'un nouveau traitement contre les flatulences.

La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent.

«Nous avons entendu les Californiens haut et fort, et ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas de publicités à un volume supérieur à celui auquel ils profitaient auparavant d'un programme,» a déclaré le gouverneur Gavin Newsom après avoir signé la loi.

Au-delà des chaînes de télévision classique et du câble, la loi inclut aussi les plateformes de streaming.

Les plus lus

La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
Trump «veut bien travailler avec les démocrates»... à une condition
Pour le Premier ministre canadien, un face-à-face à très hauts risques avec Trump
Dans ces cantons, on a le plus grand espace de vie du pays
Autriche: un échange de bébés découvert après 35 ans
Parti en rando, il ne sait pas qu'il a eu le prix Nobel!