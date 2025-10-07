La Californie a interdit lundi les publicités trop bruyantes à la télévision, avec une nouvelle loi exigeant des annonces au volume réduit.

La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent. (image d'illustration) IMAGO/Tetra Images

Keystone-SDA ATS

Les téléspectateurs aux États-Unis se plaignent depuis longtemps que les publicités à la télévision peuvent être beaucoup plus bruyantes que le programme qu'ils regardent.

Cela provoque fréquemment des situations incongrues: le ton tranquille d'un documentaire animalier peut en effet être brutalement interrompu par un acteur vantant à gorge déployée les mérites d'un nouveau traitement contre les flatulences.

La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent.

«Nous avons entendu les Californiens haut et fort, et ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas de publicités à un volume supérieur à celui auquel ils profitaient auparavant d'un programme,» a déclaré le gouverneur Gavin Newsom après avoir signé la loi.

Au-delà des chaînes de télévision classique et du câble, la loi inclut aussi les plateformes de streaming.