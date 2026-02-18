  1. Clients Privés
Elle avait 34 ans La cause du décès de la fille de Tommy Lee Jones révélée

Covermedia

18.2.2026 - 11:29

Victoria Jones, la fille de Tommy Lee Jones, est décédée le 1er janvier dans un hôtel californien. Le bureau du médecin légiste de San Francisco a dévoilé ce qui a provoqué la mort de la jeune femme de 34 ans.

Tommy Lee Jones pleure la disparition de sa fille.
Tommy Lee Jones pleure la disparition de sa fille.
IMAGO/Anadolu Agency

Covermedia

18.02.2026, 11:29

Un mois et demi après le décès de Victoria Jones à l'âge de 34 ans, le médecin légiste a partagé ses conclusions.

Selon son rapport rendu public mardi 17 février, les «effets toxiques de la cocaïne» sont à l'origine de la mort de la fille de Tommy Lee Jones. Son décès est considéré comme «accidentel», a annoncé le bureau du médecin légiste en chef de San Francisco, en Californie.

Les ambulanciers avaient trouvé Victoria Jones inanimée dans un hôtel de San Francisco le 1er janvier 2026, après avoir été appelés sur les lieux, pour répondre à un «code 3 pour overdose». Les problèmes de toxicomanie de la jeune actrice étaient connus de sa famille et de la police.

Au cours de l'année qui a précédé sa mort, Victoria Jones a été arrêtée au moins deux fois, selon des documents judiciaires publiés par le magazine People, dont une arrestation pour possession de drogue. Le 28 avril 2025, elle a plaidé non coupable d'obstruction à un officier de police, d'être sous l'influence d'une substance contrôlée sans ordonnance valide, et de possession d'une substance contrôlée sans ordonnance valide.

Carnet noir. La fille de l'acteur Tommy Lee Jones retrouvée morte dans un hôtel

Carnet noirLa fille de l'acteur Tommy Lee Jones retrouvée morte dans un hôtel

Enfant, Victoria Jones est apparue dans le film Men in Black II, réalisé par son père en 2002. Elle a également joué des rôles secondaires dans plusieurs autres films, ainsi que dans un épisode de 2005 de la série télévisée pour adolescents One Tree Hill. Lors d'une interview en 2006, Tommy Lee, 79 ans, avait déclaré au New Yorker que sa fille était une actrice talentueuse. «C'est une bonne actrice, elle a sa carte SAG et parle un espagnol impeccable, avait-il déclaré au journal. Quand elle était bébé, j'ai dit à Leticia, sa nounou, de lui parler en espagnol.»

Tommy Lee Jones et son ex-femme, Kimberlea Cloughley, ont également un fils, Austin Jones, 43 ans.

