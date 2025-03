La fameuse et grande exposition «The Mystery of Banksy - A Genius Mind» débarque entre les murs de la ville de Lausanne, à Beaulieu. Non autorisée par le célèbre peintre et graffeur anonyme Banksy, elle présente près de 200 copies d'oeuvres de l'artiste de rue.

Mondialement connu et pourtant personne ne le connaît vraiment: Bansky garde inlassablement le mystère sur son identité. ATS

Keystone-SDA ATS

Depuis sa première à Munich en 2021, plus de 2,5 millions de visiteurs ont vu l'exposition produite par COFO Exhibitions (Allemagne) qui a tourné jusqu'ici dans une trentaine de villes allemandes et européennes. Elle s'était déjà arrêtée en Suisse en 2023 à Zurich, attirant plus de 105'000 visiteurs. Dans la Halle 35 de Beaulieu, elle est visible quatre mois jusqu'au 29 juin prochain.

Toujours fidèle à sa devise affirmant que le droit d'auteur est pour les perdants ("Copyright is for losers"), la superstar du street art n'est donc pas impliquée dans cette exposition. Toutefois, les visiteurs peuvent faire un don dans une urne à la fin du parcours de l'expo, dont la somme totale sera doublée par la société productrice et versée au bateau «M.V. Louise Michel» qui sauve des réfugiés en Méditerranée, un projet initié par Banksy.

Peinture au pochoir

«The Mystery of Banksy - A Genius Mind» présente près de 200 copies de graffitis, de photographies, de sculptures, de vidéos et de dessins au pochoir sur différents matériaux tels que la toile, le tissu, l'aluminium, le Forex et le Plexiglas. L'exposition offre ainsi au public une vue d'ensemble et un aperçu approfondi des oeuvres de l'artiste contemporain né à Bristol, qui travaille anonymement par «stencilling», soit par peinture au pochoir.

Corollaire de l'art urbain (street art) éphémère et périssable, «le 90% des oeuvres originales recopiées pour l'expo n'existent plus», explique Virginia Jean, curatrice de l'exposition et experte reconnue du street art et de Banksy. Elle précise que le travail de copie a été fait pour l'essentiel sur place à Beaulieu par une équipe de jeunes artistes de rue.

Mondialement connu et pourtant personne ne le connaît vraiment: Bansky garde inlassablement le mystère sur son identité. Certains prétendent que c'est Jamie Hewlett, leader du groupe de musique Gorillaz. D'autres affirment qu'il s'agit de Robert Del Naja, un des chanteurs du groupe Massive Attack, ce qu'il a nié. Une troisième piste évoque le graffeur Robin Gunningham. Tous trois viennent de Bristol.

Virginia Jean connaît-elle son identité, l'a-t-elle déjà rencontré? La curatrice esquisse un large sourire et dit ne pas pouvoir répondre à ces questions. «Je ne vous dirai rien. Je n'ai pas le droit. Vous ne saurez rien».

Critiques, ironie et poésie

Rebelle, insaisissable et maître dans l'art de chambouler les codes artistiques depuis des décennies, Banksy ne rentre dans aucune case. Ses oeuvres sont apparues pour la première fois sur les murs de sa ville natale de Bristol, puis à Londres et, enfin, dans le monde entier. Chargées de critiques sociales percutantes ou d'ironies politiques douces-amères, mais aussi imprégnées de poésies urbaines, elles ont éclaté les frontières entre la rue et le marché de l'art.

Le mystère sur son identité contribue à faire de lui une légende du street art. «Son anonymat est son superpouvoir. Alors qu'il n'a lui-même aucun visage ni voix, il donne un visage et une voix à tous les autres qui n'en ont pas», résume habilement Virginia Jean. Elle dit aussi volontiers que «regarder une oeuvre de Banksy, c'est comme se plonger dans un journal et lire les nouvelles, mais avec beaucoup de contrastes, entre violence, douceur, ironie et humour noir».

Rapport ambigu avec le capitalisme

Et si l'artiste critique souvent le capitalisme dans ses oeuvres, il est aussi devenu en quelque sorte le jouet du capitalisme. Ses oeuvres se vendent aux enchères pour des montants de plusieurs millions de francs. Certaines, que l'artiste a cédées pour des sommes modestes, ont vu leur valeur multipliée par 10'000.

En octobre 2018, un tableau représentant une fillette lâchant un ballon a été vendu aux enchères chez Sotheby's pour plus d'un million d'euros. Lorsque le marteau du commissaire a frappé le coup final, une déchiqueteuse intégré dans le cadre a lacéré la moitié inférieure du tableau. Rebaptisée «Love is in the bin» (L'amour est dans la poubelle), l'oeuvre à moitié déchiquetée a été revendue 21,6 millions d'euros en octobre 2021.

Autour d'une muséographie très séduisante, l'exposition à Beaulieu Lausanne est une ode à l'irrévérence artistique et à l'effritement des certitudes.