La Chaîne du bonheur a récolté plus de 2,5 millions de francs en faveur des victimes du conflit israélo-palestinien depuis le lancement de sa campagne le 1er novembre. Ces fonds ont permis de soutenir sept projets menés dans la bande de Gaza, indique-t-elle mardi.

Ces projets menés par ses ONG partenaires – l'EPER, la Fondation Terre des hommes et l'ONG féministe pour la paix Frieda – comprennent la distribution de nourriture, de kits d'hygiène, de vêtements chauds et une aide financière ponctuelle pour permettre aux familles de faire face à leurs besoins les plus urgents, précise la Chaîne du bonheur dans un communiqué. Ils apportent aussi un soutien psychosocial aux personnes traumatisées par la guerre.

Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur sont surtout actives dans le sud de la bande de Gaza, où une grande partie de la population a fui et vit dans des abris de fortune. Mais certaines d'entre elles sont également restées dans le nord du territoire palestinien pour soutenir la population qui y est restée.

Malgré des conditions d'accès «extrêmement précaire», les organisations partenaires suisses «ont réussi à maintenir une aide humanitaire vitale», affirme la directrice de la Chaîne du Bonheur, Miren Bengoa, citée dans le communiqué. Elle appelle à la solidarité de la population suisse «pour que nous puissions poursuivre notre aide humanitaire et l'étendre en cas de cessez-le-feu».

ro, ats