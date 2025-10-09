Jesse Watters, présentateur de la chaîne Fox News, crée des remous avec une interview sur un prétendu antifasciste. Les internautes en sont convaincus: le «lanceur d'alerte» masqué n'est pas un inconnu.

Les deux hommes ont l'air presque identiques - une coïncidence ? Screenshot X

Le présentateur de Fox News Jesse Watters est sous le feu des critiques après l'apparition dans son émission d'un «lanceur d'alerte antifa» masqué se présentant comme un ancien militant d'extrême gauche. L'homme, présenté dans l'émission uniquement sous le nom d'«Eric», a raconté qu'il avait été impliqué pendant des années dans le mouvement radical antifa et qu'il voulait maintenant «révéler la vérité» sur ses structures.

Mais peu après la diffusion de l'épisode , des spectateurs attentifs ont remarqué une étonnante ressemblance entre Eric et un autre invité de Watters du passé. Comme le rapporte le portail américain «Mediaite», l'homme rappelait fortement Ramon «Mundo» Mendoza, un prétendu ex-gangster de la mafia mexicaine que Watters avait interviewé dans son émission en 2023.

Sur les réseaux sociaux, les soupçons ont déclenché une vague de commentaires. Le compte de surveillance Decoding Fox News a publié sur X (anciennement Twitter) une vidéo comparative dans laquelle on voit les deux hommes côte à côte - et les réactions ne se sont pas fait attendre.

Last week Jesse Watters spoke to man named Eric who claimed he was formerly a member of antifa. Two years ago Watters interviewed Ramon "Mundo" Mendoza, a former Mexican Mafia member. Some folks thought the men looked similar. This is a side by side comparison. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/fr5PcDxDZt — Decoding Fox News (@DecodingFoxNews) October 6, 2025

«On dirait assez bien le même type», a écrit le journaliste David Pugliese. Un autre utilisateur a commenté de manière sarcastique: «C'est clairement le même gars - il aurait juste dû travailler un peu sur ses sourcils».

D'autres observateurs ont également réagi avec stupéfaction. «Si Anderson Cooper produisait quelque chose comme ça, les républicains demanderaient immédiatement sa démission», pouvait-on lire dans un autre commentaire.

Voix, accent et mouvements presque identiques

Même des commentateurs politiques connus sont intervenus. Sam Seder, présentateur de l'émission progressiste américaine The Majority Report, a déclaré: «La simple idée que quelqu'un de la mafia mexicaine se présente chez Jesse Watters est absurde. Mais penser qu'un membre de l'antifa s'adresse justement à Fox News pour raconter son histoire - c'est tout simplement grotesque».

Plusieurs utilisateurs ont souligné que la voix, l'accent et les mouvements étaient également presque identiques. «C'est clairement la même personne», a écrit un utilisateur. «Il parle de la même façon, il bouge de la même façon, il a la même voix. Fox devrait avoir honte».

I don't know if 'Antifa Eric' is the same guy as 'Mafia Mundo', but it's weird that @JesseBWatters complains about masks and anonymous sources while he invites a cadre of sketchy masked men who might be the same person on his TV show https://t.co/c5VFkRBcpR pic.twitter.com/iIdPZAFbT8 — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) October 6, 2025

D'autres sont allés encore plus loin et ont supposé que l'invité masqué pourrait être une célébrité totalement différente. Par exemple l'ancien Navy SEAL Robert J. O'Neill, qui prétend avoir tué Oussama Ben Laden. Les noms de l'acteur Michael Rapaport et du catcheur Jon Moxley sont également apparus, mais sans aucune preuve.

Certains spectateurs ont en outre critiqué la contradiction apparente entre la rhétorique de Watters et sa pratique. «Jesse Watters se plaint constamment de sources anonymes et d'activistes masqués», a écrit un utilisateur, «mais il invite lui-même des hommes masqués dans son émission, qui ne sont même pas identifiés avec certitude».