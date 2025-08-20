  1. Clients Privés
Météo capricieuse La chaleur accablante laisse place aux orages violents et aux fortes pluies !

Gregoire Galley

20.8.2025

Après plusieurs jours de chaleur étouffante, le temps va radicalement changer ce mercredi ! En effet, une goutte froide accompagnée de pluies intenses et d’orages parfois forts va toucher la Suisse.

Des précipitations abondantes et des orages violents sont attendus en Suisse.
Des précipitations abondantes et des orages violents sont attendus en Suisse.
MétéoSuisse

Rédaction blue News

20.08.2025, 13:54

20.08.2025, 13:58

Dans ce sens, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie, MétéoSuisse, a lancé une alerte pour fortes pluies dans plusieurs régions. Dans les zones situées autour des villes de Zurich, Berne et Bâle, le niveau d'alerte est de 3 sur 5.

A l'ouest de Zurich, l'alerte est valable à partir de 14 heures, à l'est à partir de 18 heures. Selon la Confédération, les niveaux d'eau des ruisseaux et des fossés normalement secs risquent de monter rapidement. Des glissements de terrain sur les pentes raides peuvent également se produire. Ainsi, il est recommandé d'éviter les zones riveraines des cours d'eau et des lacs ainsi que les pentes abruptes.

MétéoSuisse n’a pas émis d’alerte pour la Suisse romande. Cependant, des orages, accompagnés de rafales de vent et de précipitations intenses, ne sont pas à exclure. Ce temps perturbé se poursuivra jeudi. Il faudra attendre vendredi pour retrouver le soleil. Un temps plus calme est attendu pour le week-end. Quant aux températures, elles dépasseront péniblement la barre des 20 degrés tout au long de cette période.

