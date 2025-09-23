  1. Clients Privés
Culture La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle : départ de Simone Töndury

ATS

24.9.2025 - 00:01

La directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027, Simone Töndury, va quitter ses fonctions à la fin de l'année. Après avoir été en fonction un peu plus d'un an, la spécialiste des arts vivants a évoqué des raisons familiales à ce départ.

Simone Töndury assurera une transmission complète de ses responsabilités jusqu’en décembre, en étroite collaboration avec le directeur exécutif, Olivier Schinz (archives).
ATS
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 00:01

24.09.2025, 07:06

«Simone Töndury assurera pleinement son rôle jusqu’en décembre, en organisant notamment le travail de sélection des 280 dossiers reçus pour l’appel à participation et en garantissant la continuité des projets artistiques en cours», ont indiqué mercredi les responsables de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27).

La directrice artistique assurera «une transmission complète de ses responsabilités jusqu’en décembre, en étroite collaboration avec le directeur exécutif, Olivier Schinz», peut-on lire dans le communiqué.

