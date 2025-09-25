  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Arbres arrachés, électricité coupée... Le dur réveil de la Chine après le passage du violent typhon Ragasa

ATS

25.9.2025 - 07:17

Des centaines de milliers d'habitants du sud de la Chine entreprennent jeudi de nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragasa. Celui-ci a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés.

Hong Kong pendant le typhon Ragasa Des vagues déferlent sur une promenade et inondent la zone de Heng Fa Chuen lors du passage du typhon Ragasa, le 24 septembre 2025 à Hong Kong. Le typhon Ragasa traverse Hong Kong, et l'Observatoire de Hong Kong a émis le signal de typhon n° 10. Photo de Vernon Yuen/Nexpher Images.
Hong Kong pendant le typhon Ragasa Des vagues déferlent sur une promenade et inondent la zone de Heng Fa Chuen lors du passage du typhon Ragasa, le 24 septembre 2025 à Hong Kong. Le typhon Ragasa traverse Hong Kong, et l'Observatoire de Hong Kong a émis le signal de typhon n° 10. Photo de Vernon Yuen/Nexpher Images.
IMAGO/Nexpher Images

Keystone-SDA

25.09.2025, 07:17

Ragasa s'est abattu mercredi sur la province du Guangdong, où vivent des dizaines de millions d'habitants, avec des vents atteignant 145 kilomètres par heure, après avoir balayé Hong Kong et fait au moins 14 morts à Taïwan.

Le typhon a laissé dans son sillage des arbres abattus et des débris jonchant les rues de la ville côtière chinoise de Yangjiang, dans la zone où Ragasa a touché terre, ont constaté les journalistes de l'AFP. Un vent léger et une pluie fine persistaient jeudi matin tandis que les habitants nettoyaient les rues.

L'électricité était toujours coupée dans un quartier résidentiel, a déclaré le patron d'un restaurant dont le toit s'est partiellement effondré. A Hailing, une île administrée par les autorités de Yangjiang, les secours s'employaient à dégager un énorme arbre tombé en travers de la route.

Ragasa a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés à Taïwan en provoquant la rupture d'une digue d'un lac de barrage dont les eaux ont déferlé sur des habitations à Hualien, dans l'est, selon les autorités régionales. Elles ont révisé à la baisse mercredi soir un bilan initial de 17 morts, après avoir éliminé des doublons.

La Chine frappée par le typhon Ragasa

La Chine frappée par le typhon Ragasa

Le service météorologique de Hong Kong a classé la tempête comme la plus forte jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique cette année.

25.09.2025

Commerces fermés

Après avoir annoncé 152 disparus, les autorités taïwannaises ont indiqué avoir réussi à établir le contact avec plus d'une centaine d'entre eux. Elles essaient toujours de consolider le nombre de disparus.

Quand le typhon a touché terre près de l'île de Hailing mercredi vers 17 heures, les autorités chinoises avaient déjà ordonné la fermeture des commerces et des écoles dans une dizaine de villes du sud où vivent des dizaines de millions de personnes.

Près de 2,2 millions de personnes du Guangdong avaient été évacuées préventivement. Mais les autorités locales ont ensuite indiqué que plusieurs villes avaient commencé à lever les restrictions.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a rapporté que Ragasa avait touché terre une seconde fois jeudi à 6h30 locales (0h30 en Suisse) à Beihai, dans le Guangxi, sous forme de tempête tropicale.

Les autorités chinoises ont débloqué l'équivalent d'environ 49,2 millions de dollars (un peu plus de 39 millions de francs) pour soutenir les opérations de secours, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Arbres arrachés

A Hong Kong, 101 personnes avaient été soignées dans les hôpitaux publics mercredi soir, et plus de 900 avaient trouvé refuge dans 50 abris temporaires à travers la ville, ont indiqué les autorités.

En dehors des centaines d'arbres arrachés et des inondations dans plusieurs quartiers, environ un millier de vols ont été affectés par Ragasa, a indiqué l'autorité aéroportuaire mercredi soir. Les opérations aériennes devraient revenir à la normale dans les deux prochains jours, a-t-elle dit.

L'alerte typhon maximale a été abaissée à Hong Kong mercredi après-midi après avoir été en vigueur pendant 10 heures et 40 minutes, soit la deuxième plus longue durée jamais enregistrée dans la ville. Le service météorologique de Hong Kong a classé la tempête comme la plus forte jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique cette année.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Les plus lus

Ces 7 erreurs d'aération vous coûtent de l'argent et la santé
Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Lausanne: pluie de plaintes pénales contre le chauffard qui a foncé sur la foule
«Ça s'est mal terminé» – Vincent Mc Doom était en couple avec Pierre Palmade!
«C’est une rupture» - Au Canada, le célèbre Cercle de feu cristallise les tensions
Messi réalise un festival et qualifie Miami pour les play-off