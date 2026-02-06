  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’est très triste» La cigogne «Porrentruy» munie d'une balise déclarée morte

ATS

6.2.2026 - 12:15

La cigogne «Porrentruy» a sans doute succombé à la grippe aviaire lors de sa halte en Espagne. Les migrations de cet échassier né en 2017 à Porrentruy (JU) étaient très suivies sur une carte en ligne grâce à une balise fixée sur son dos.

La plupart des cigognes blanches atteignent leur site d'hivernage dans le sud de l'Europe entre septembre et octobre (photo prétexte).
La plupart des cigognes blanches atteignent leur site d'hivernage dans le sud de l'Europe entre septembre et octobre (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:15

06.02.2026, 12:17

«Malheureusement, nous devons présumer que la cigogne «Porrentruy» est morte depuis le 26 novembre 2025», a indiqué vendredi le Réseau Cigogne-Suisse, confirmant une information du Quotidien jurassien (QJ). Elle a probablement succombé à la grippe aviaire en Espagne, avance l'organisation basée à Kreuzlingen (TG).

«C'est très triste, car la cigogne «Porrentruy» était un oiseau très intéressant qui suivait une route migratoire inhabituelle», a confié à Keystone-ATS Réseau Cigogne-Suisse. Le parcours de cet oiseau migrateur était suivi par GPS depuis des années.

«La seule certitude, c'est que la balise s'est tue», a déclaré dans le QJ le biologiste jurassien Michel Juillard. Au moment où la balise s'est arrêtée, la cigogne se trouvait près de Madrid, dans une décharge publique à ciel ouvert. Les oiseaux savent qu'ils y trouveront à manger.

Quelque 400 cigognes avaient été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, à la fin de l'année dernière le long d'un fleuve dans la région de Madrid.

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
Et si Donald Trump s’était fait l’auteur d’une tentative de «racket» ?
Vous pouvez fouiller les mails d’Epstein… et c’est glaçant