Un gros malentendu fait parler du carnaval de Bâle dans le monde entier

Tu es en train de dialoguer ? D'un regard à l'autre, de manière analogue ? Est-ce que tu aimes les conversations et les discussions ? Pour l'évêque, à propos de l'argent et de l'argent comptant ? Ou de la religion ? Ou de l'échange de certaines drogues ?



Tu te laisses encore aller ? Tu fais encore des affaires dans la rue ? Tu réfléchis encore, tu broies du noir ? Est-ce que tu réfléchis à ce qui pourrait se passer ? Tu veux encore un compromis ? Un peu de patience, un peu de mordant ? Mais de manière à ce que, malgré les divergences et les hauts niveaux de discussion, l'équilibre et le respect soient de mise, même pour les pires défenseurs de l'opinion ?



Alors tu fais partie de la minorité... Aujourd'hui, la compétence la plus importante pour la plupart des gens est de ne pas s'asseoir à la même table : qu'il s'agisse d'un cis ou d'un trans, d'un Mehmet ou d'un Hans, d'un Russe ou d'un Américain, d'un papa ou d'une maman, d'un homme ou d'une femme, d'un boomer ou d'un Z, d'un bras ou d'une jambe, les attitudes sont les mêmes : qu'il s'agisse d'un homme ou d'un pays, on ne se parle pas ! Quelle que soit la règle, Me, Myself and I kunscht zerscht !



Le dialogue est dépassé, les formes de communication sont dépassées. C'est le soog sombre du monologue amoureux qui prédomine ! Chacun crache perfidement ce qu'il a dans le cerveau, de manière grossière et sans gêne, dans la couche de la paroi - sans filtrage ! Sans avoir à se battre avec la langue, on se précipite sur les "sände". Qu'il s'agisse d'agresser, de menacer, de discriminer - l'essentiel est de polariser...



La pensée sauvage agit ainsi et divise toujours plus la société. C'est ce qui se passe dans l'algorithme du doggter, il participe de manière inoffensive : Chaque jour, sans te souvenir de ce que tu as dit, tu te fends d'une nouvelle phrase qui correspond déjà à ton opinion.



Tu es sous perfusion permanente et tu te remplis la tête en silence. Comme Mowgli, tu es transformé et associé à la force du mal : au lieu d'être pris au piège par le serpent Kaa, tu es suspendu par les médias sociaux.



Ainsi, tu deviens peu à peu vide et terne, il ne te reste que le tronc creux, rempli de haine et totalement froid - une dégradation de la chaleur sans aucune stabilité. Aveugle, tu cuisines dans ton propre jus, avec l'envie de manger comme force de travail. Le chemin est certainement trop court, trop peu d'humanité.



C'est pourquoi je vous appelle à activer vos cerveaux ! Débarrassez-vous de la compulsion et de la dépendance, libérez-vous du poids de la mauvaise humeur et des fausses pensées et revenez à la source, libérez-vous du monologue... ...et retrouvez ainsi le cœur à la conversation !