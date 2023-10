«La colère est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est devenue une force»

Récemment, l’actrice Emmanuelle Béart a sorti le documentaire « Un silence si bruyant » dans lequel elle révèle avoir été victime d’inceste. Elle n’est pas la seule personnalité à témoigner de ce grave problème de société et des conséquences qu’il engendre.

Actrices et personnalités publiques, elles ont toutes été victimes d'inceste. Emmanuelle Béart, Andréa Bescond ou encore Corinne Masiero ont, chacune à leur façon, libéré la parole pour dénoncer les violences qu'elles ont vécues. Haut et Courts

Les chiffres font froid dans le dos. D’après la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), plus de 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Elle évoque près de 6 millions d’adultes touchés par l’inceste soit 10% de la population française, un chiffre encore sous-estimée selon elle.

Du côté des victimes, la moitié a moins de 9 ans, quatre sur cinq sont des filles et 98% des auteurs d’inceste sont des hommes.

Après des années de silence, Emmanuelle Béart a osé parler de l’inceste qu’elle a subi dans un documentaire coréalisé avec la Franco-ukrainienne Anastasia Mikova. Le but ? Inciter les victimes à parler, comme l’ont fait les trois femmes et l’homme qui témoignent à visage découvert dans « Un silence si bruyant ».

Sur Instagram, elle explique sa démarche : « Mon idée depuis le début est de créer un espace pour d’autres, pour qu’ils puissent trouver les mots, chacun dans son histoire unique, dire ce que provoque et détruit l’inceste, la grande douleur physique, psychique d’avoir été abusé, trahi, nié, le silence imposé, les cercles de silence familial, sociétal, institutionnel ... les cercles de silence … ».

Andréa Bescond, quant à elle, est révélée dans son spectacle « Les Chatouilles ou la Danse de la colère » en 2016. Elle y raconte les attouchements vécus dans son enfance. Sa force et son combat contre les violences en font une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux. « Les Chatouilles », le film coréalisé avec Éric Métayer adapté de son seule en scène a d’ailleurs obtenu le César de la meilleure adaptation en 2019.

Sur son compte Instagram, elle réagit à l’occasion de la rediffusion de son long-métrage il y a quelques jours sur France 2 : « Je suis en colère de constater que la situation des enfants empire, que l'impunité continue à si grande échelle, que la prévention et l'accompagnement sont négligés... la colère est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est devenue une force. »

Bien connue des téléspectateurs pour son rôle du Capitaine Marleau, Corinne Masiero a osé témoigner dans le documentaire « Inceste, le dire et l’entendre » diffusé sur France 3 en 2022.

C’est en retrouvant une photo que l’actrice se remémore des gestes déplacés de l’un de ses cousins. Agressée à plusieurs reprises, elle libère la parole en expliquant ce qu’elle a ressenti en étant enfant : « Quand tu es môme, tu sens que quand il t’arrive un truc à l’intérieur de la famille, il faut fermer sa gueule. Il ne faut pas toucher à la sacro-sainte famille. »

De l’autre côté de l’Atlantique, c’est dans son autobiographie « The Beauty of Living Twice » parue en 2021 que la star Sharon Stone se confie sur les abus et les viols infligés par son grand-père lorsqu’elle avait 14 ans.

Impressionnantes et inspirantes, ces femmes ont osé briser le silence et évoquer les pires expériences de leurs vies pour faire bouger les lignes, dénoncer un système laxiste et pousser à la libération de la parole.