La Colombie a extradé vers les Etats-Unis la célèbre styliste Nancy Gonzalez, soupçonnée d'avoir exporté des articles de maroquinerie en peaux d'animaux protégés, a annoncé mercredi la police colombienne.

Photo fournie par le service de presse de la Migration colombienne, le 30 août 2023, montrant la créatrice de mode colombienne Nancy Gonzalez (c) en cours d'extradition, à l'aéroport international El Dorado de Bogota

Vidéo à l'appui mais sans préciser de date, la police a seulement indiqué que Mme Gonzalez avait embarqué dans un avion avec son partenaire Diego Mauricio Rodriguez.

Tous deux sont soupçonnés d'avoir envoyé aux Etats-Unis «des sacs à main et des portefeuilles fabriqués à partir de peaux d'animaux», dont certaines sont des «espèces protégées» et «en voie d'extinction», a déclaré le chef de la police, le général José Luis Ramirez.

La créatrice de pochettes, sacs à main et portefeuilles en peaux de serpent ou de crocodile, dont les produits de luxe sont vendus dans des boutiques à Paris, New York, Moscou, Milan, Séoul, Toronto et Taïwan, avait été arrêtée en juillet 2022 dans la ville colombienne de Cali (sud-ouest) lors d'une perquisition à son domicile.

Selon le chef de la police, tous deux sont poursuivis par un tribunal du district sud de Floride pour «conspiration en vue d'importer et de transporter des animaux sauvages en violation de la loi et contrebande de marchandises».

L'acte d'accusation émis par la justice américaine, et dont l'AFP a eu copie, précise que Nancy Gonzalez a payé des billets d'avion à plusieurs personnes à destination de New York, Miami et du New Jersey pour que ces dernières emmènent les produits jusqu'aux Etats-Unis dans leurs bagages personnels.

Les accessoires se retrouvaient ensuite dans le showroom de la créatrice à New York.

Nancy Gonzalez a «donné des instructions» à ces personnes sur la «façon de voyager et de transporter» la marchandise et sur «quoi dire» aux autorités en cas de soupçon, selon l'accusation.

Britney Spears et Victoria Beckham portent la marque

Lors de son arrestation, les procureurs colombiens avaient indiqué que Mme Gonzalez, 78 ans, était soupçonnée d'avoir, à la tête de ce réseau, organisé l'envoi aux Etats-Unis entre février 2016 et avril 2019 d'au moins 200 articles en peaux de python et de caïman, obtenus légalement en Colombie.

Mais ce type d'importation doit notamment obtenir une autorisation de la Convention pour le commerce international des espèces menacées de la faune et flore sauvage (Cites), qui garantit que ce commerce ne met pas en péril la survie des espèces.

Les sacs de Nancy Gonzalez, notamment distribués dans les grands magasins Harrods à Londres et Bergdorf Goodman à New York, se vendent jusqu'à 4.200 dollars. Salma Hayek, Britney Spears ou Victoria Beckham ont arboré des accessoires de la marque, selon plusieurs sites spécialisés dans la mode.

Si elle est reconnue coupable, Mme Gonzalez risque jusqu'à 25 ans de prison.

AFP