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Carnet noir La comédienne Claire Maurier est décédée à 97 ans

ATS

4.5.2026 - 19:13

Comédienne de théâtre et de cinéma, l'actrice Claire Maurier, qui a joué dans plusieurs grands succès du cinéma français, notamment «La Cage aux folles» et «Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain», est décédée dimanche à 97 ans, a annoncé lundi son mari à l'AFP.

Claire Maurier est décédée à l'âge de 97 ans.
Claire Maurier est décédée à l'âge de 97 ans.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

04.05.2026, 19:13

Née Odette Agramon en 1929 à Céret (sud), près de l'Espagne, elle choisit le nom de scène Claire Maurier puis entame une carrière au théâtre au début des années 1950 tout en tournant pour la télévision.

Sa carrière décolle au cinéma en 1959 grâce au rôle de la mère de Jean-Pierre Léaud dans «Les Quatre cents coups» de François Truffaut, l'un des films les plus emblématiques de la Nouvelle Vague.

En 1963, elle donne la réplique à Fernandel et Bourvil dans «La cuisine au beurre», succès phénoménal du cinéma français du début des années 1960. Elle y incarne l'épouse des deux acteurs stars de l'époque.

La Cage aux folles

Sa carrière ralentit ensuite mais à la fin des années 1970, elle joue dans «La Cage aux folles». Cette comédie sortie en 1978, adaptée d'une pièce de théâtre, fait un carton y compris à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis.

Claire Maurier y joue Simone, l'ex-partenaire de Renato Baldi, le propriétaire d'un cabaret de travestis à Saint-Tropez.

En 1981, elle décroche une nomination pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans «Un mauvais fils» de Claude Sautet, aux côtés de Patrick Dewaere et Brigitte Fossey.

En 2001, elle participe à un autre film devenu culte: «Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain», réalisé par Jean-Pierre Jeunet.

Elle joue une ancienne danseuse équestre devenue patronne de café dans le célèbre quartier parisien de Montmartre qui emploie Amélie Poulain.

Son personnage solitaire et excentrique, au regard profondément humain, est caractéristique des figures qui peuplent ce film au destin hors normes (plus de huit millions d'entrées en France).

Elle était mariée au comédien Jean-Renaud Garcia.

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