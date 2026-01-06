  1. Clients Privés
Carnet noir La comédienne Claude-Inga Barbey est décédée à 64 ans

ATS

6.1.2026 - 17:56

La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée samedi des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Cette autrice et humoriste avait incarné Monique du couple «Bergamote» ou encore Manuela, une femme de ménage au franc-parler grinçant.

Claude-Inga Barbey a participé à la Revue genevoise depuis 2021. Elle y incarnait notamment Manuela, une femme de ménage au franc-parler grinçant et à l'accent chantant (archives).
Claude-Inga Barbey a participé à la Revue genevoise depuis 2021. Elle y incarnait notamment Manuela, une femme de ménage au franc-parler grinçant et à l'accent chantant (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 17:56

06.01.2026, 19:08

Annoncé mardi par le Temps, puis par plusieurs médias, le décès a été confirmé à Keystone-ATS par Frédéric Hohl, ami de la comédienne et producteur de la Revue genevoise, le dernier spectacle qu'elle a co-écrit et mis en scène. Il loue son «énorme coeur» et s'extasie devant «sa rapidité d'écriture».

Claude-Inga Barbey est née à Genève où après une petite enfance compliquée, elle a suivi l'école supérieure d'art dramatique. Après avoir participé à des émissions radio et télé (Les Dicodeurs, Cinq sur cinq et Le Fond de la corbeille), elle crée avec le comédien Patrick Lapp le couple de Monique et Roger dans l'émission Bergamote.

Cette épopée conjugale sur les planches fait un carton en Suisse romande et ensuite à Paris. Le duo, qui met en lumière avec lucidité et humour les petits travers du couple, fait même l'objet d'une série au Québec, «Un gars, une fille», qui sera adaptée en France avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

Polémique

Dans les années 2000, Claude-Inga Barbey crée avec la comédienne Doris Ittig «Vu sous cet angle», des sketchs à succès dans lesquels elle incarne une psychologue qui dialogue avec sa patiente. Le format fonctionne très bien, mais tourne court après des polémiques.

La comédienne essuie en effet de vives critiques après un sketch sur la fluidité de genre et un autre où elle imitait l'accent chinois. Taxée de transphobe et de raciste, Claude-Inga Barbey est profondément affectée. «Ces attaques des bien-pensants ont été le pire moment de sa vie», se souvient son ami Frédéric Hohl.

La Revue

Après une période de déprime, elle revient sur le devant de la scène avec la Revue genevoise dès 2022. Son personnage piquant de Manuela fait mouche auprès du public genevois. Déjà affaiblie par la maladie, elle n'était pas sur scène pour la dernière édition, mais avait co-écrit le spectacle avec le comédien Laurent Deshusses.

Claude-Inga Barbey a aussi joué dans de nombreux théâtres en Suisse romande et tourné pour le cinéma. Elle a écrit et adapté plusieurs pièces et rédigé des livres, dont «50 nuances de regrets». Elle avait quatre enfants.

