Incendie mortelle La commune de Crans-Montana se porte partie civile

ATS

3.1.2026 - 20:37

La commune de Crans-Montana (VS) se porte partie civile dans la procédure pénale consécutive à l'incendie du bar La Constellation qui a fait 40 morts et 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. Réuni samedi après-midi, son conseil communal l'a décidé à l'unanimité.

Alors que des centaines de gerbes de fleurs sont déposées sur les lieux du drame, la commune de Crans-Montana a décidé de se porter partie civile.
Alors que des centaines de gerbes de fleurs sont déposées sur les lieux du drame, la commune de Crans-Montana a décidé de se porter partie civile.
ATS

Keystone-SDA

03.01.2026, 20:37

03.01.2026, 20:49

Cela lui permettra d’apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits, écrit la commune de Crans-Montana samedi en soirée dans un communiqué. Elle confirme en outre avoir remis au Ministère public du Canton du Valais tous les documents à sa disposition dans cette affaire, comme l'a déjà déclaré la procureure Béatrice Pilloud.

La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, précise la commune. Par cette démarche, et plus largement par sa pleine collaboration avec la justice, elle entend apporter sa contribution à l’établissement complet des faits. Elle espère que les circonstances du drame pourront être éclaircies rapidement.

Drame de Crans-Montana. Le résumé des faits connus ce samedi

Drame de Crans-MontanaLe résumé des faits connus ce samedi

Messe télévisée

La commune rappelle en outre que la messe dominicale, le 4 janvier à Crans-Montana, qui se tiendra à la chapelle Saint-Christophe, sera dédiée aux victimes du tragique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An, en présence d'évêques, ainsi que de représentants d’autres confessions religieuses, des autorités judiciaires, des élus fédéraux, cantonaux et communaux. Des haut-parleurs et un écran permettront de suivre la cérémonie, retransmise sur les chaînes nationales de télévision, sur la place devant l’église.

La messe sera suivie d’une marche silencieuse en direction du centre de Crans où la population pourra se recueillir, déposer des fleurs ou des bougies et signer le livre de condoléances sur le podium qui a été installé à cet effet par la commune de Crans-Montana.

Incendie, homicide, lésions corporelles. Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Incendie, homicide, lésions corporellesUne instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

