Fiesch ferme deux hôtels: des vacanciers à la rue à quelques jours de Noël

À quelques jours des fêtes, la commune de Fiesch a retiré l’autorisation d’exploitation de deux hôtels, citant des manquements financiers des tenanciers. Une décision brutale qui laisse vacanciers et hôteliers dans une impasse.

Peu avant Noël, un couple de tenanciers hollandais doit fermer ses deux hôtels à Fiesch VS. Webcam Gemeinde Fiesch VS

Stefan Michel/trad

La commune de Fiesch, en Valais, a fermé deux hôtels, laissant de nombreux clients sans solution d'hébergement pour Noël. La décision a été prise après que les tenanciers hollandais, Kirsten Lensing et Erwin Hilverink, n’ont pas honoré leurs obligations financières envers la commune.

Les hôtels concernés, le Lodge Inn Fiesch et le Schmitta, ont été fermés par ordre de la commune. Le président de Fiesch a lui-même annoncé cette mesure drastique au couple de tenanciers. Ceux-ci, malgré des investissements importants ces dernières années, se retrouvent aujourd’hui en grande difficulté, comme le rapporte le «Walliser Bote».

«Nous aurions pu tout payer d'ici la mi-janvier»

La commune justifie cette décision par le non-paiement des factures et l’absence de décompte des taxes de séjour. De plus, des lettres recommandées envoyées au couple auraient été retournées sans même être ouvertes. Cette situation a laissé les clients, venus passer Noël dans le Haut-Valais, à la recherche d’alternatives de dernière minute.

Dans un entretien avec le «Walliser Bote», Kirsten Lensing et Erwin Hilverink expliquent leur désarroi. «Nous avons investi tout notre temps et notre argent dans ces deux établissements. Maintenant, tout est fini», confie Erwin Hilverink. Bien qu’ils admettent devoir de l'argent à la commune, ils étaient convaincus de pouvoir régler leurs dettes après les fêtes de fin d'année, grâce au chiffre d'affaires généré. «Nous aurions pu tout payer d'ici la mi-janvier, mais la commune ne nous a pas accordé ce délai», ajoute-t-il.

Conflits avec le propriétaire

Les problèmes ne se limitent pas aux finances. Depuis leur reprise du Lodge Inn Fiesch en 2018, avec un investissement de 250'000 francs dans des rénovations, les relations avec le propriétaire se sont détériorées. Celui-ci, installé dans un appartement au sous-sol, a exigé des travaux supplémentaires, notamment pour le chauffage et un local à skis.

Mais après que le propriétaire a exigé des investissements pour la protection contre les incendies, les hôteliers ont décidé de résilier leur contrat de location-vente en septembre.

«Que pouvons-nous encore faire ici?»

Le couple a tenté de reloger les clients du Lodge Inn dans leur deuxième établissement, l’hôtel Schmitta, mais l’autorisation d’exploitation leur a été retirée pour les deux hôtels. Or, cette mesure s’applique aux personnes physiques et non aux établissements, un point que les professionnels du secteur devraient connaître, estime le quotidien.

Aujourd’hui, les hôteliers, qui résidaient dans l’hôtel Schmitta, envisagent de quitter définitivement Fiesch. «Que pouvons-nous encore faire ici?», se demandent-ils, désemparés.