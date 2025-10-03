  1. Clients Privés
Contrôle automatique du passage Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!

Sven Ziegler

3.10.2025

Depuis septembre, le contrôle automatique de passage à Birsfelden (BL) provoque une véritable avalanche d'amendes. Plus de 1000 automobilistes enfreignent chaque jour l'interdiction de circuler et font ainsi entrer des sommes importantes dans les caisses de la commune.

Il ne faut plus contourner les bouchons sur l'autoroute A2.
Il ne faut plus contourner les bouchons sur l'autoroute A2.
KEYSTONE

Sven Ziegler

03.10.2025, 12:01

03.10.2025, 12:22

Depuis l'introduction du contrôle automatique de passage (ADK), la commune de Birsfelden connaît une véritable manne financière. Depuis la mi-septembre, toute personne circulant sans autorisation dans les rues du quartier malgré une signalisation claire est automatiquement verbalisée. Comme le rapporte «OnlineReports», le système enregistre plus de 1000 infractions par jour, ce qui assure ainsi des recettes de plus de 100'000 francs par jour.

L'objectif du contrôle n'est en fait pas de remplir les caisses, mais d'éloigner le trafic d'évitement des quartiers, souligne la vice-présidente de la commune Désirée Jaun (PS). «Je suis aussi étonnée que vous. Nous voulons ainsi désengorger les quartiers et non pas augmenter les recettes des amendes», déclare-t-elle à OnlineReports. Au départ, il était prévu de n'infliger que 15 amendes par jour.

Le système fonctionne ainsi: toute personne traversant le trajet en moins de 15 minutes et ne faisant pas partie des ayants droit, par exemple les habitants ou les commerçants, reçoit automatiquement une amende de 100 francs. Depuis la mi-septembre, les recettes s'élèvent déjà à un montant estimé à 1,5 million de francs.

Longues files d'attente et personnel supplémentaire

Le nombre élevé d'infractions pousse également l'administration à ses limites. Selon la commune, les temps d'attente au guichet sont «considérables». Les réclamations reçues par e-mail devraient permettre de désamorcer la situation. En outre, l'administration a mis au concours un poste supplémentaire à durée indéterminée afin de pouvoir faire face à l'afflux de procédures.

Jaun ne veut pas entendre parler de «piège à amendes». Car les usagers ont été informés en amont, avec la distribution de flyers et un renforcement de la signalisation. Des bandes lumineuses et des lampes de signalisation ont également été installées. «De plus, il s'agit de panneaux de signalisation en vigueur qui doivent être respectés», explique la vice-présidente.

Pour éviter que les automobilistes ne soient guidés à travers les routes interdites, Birsfelden s'est adressée aux services de navigation. Mais jusqu'à présent, seuls quelques fournisseurs auraient réagi. Toujours est-il que, selon la commune, Google a l'intention de procéder à des adaptations.

