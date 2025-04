La commune veut construire une route, les terrasses privées en sursis!

Dans une commune valaisanne, les terrasses privées devaient céder la place à un nouveau tracé de circulation. Les propriétaires sont désormais soulagés : la démolition a pu être évitée.

Dispute autour de la gestion du trafic : à Naters (VS), les riverains ne devront finalement pas démolir leurs terrasses (photo d'archives). KEYSTONE/Patrick Huerlimann

Maximilian Haase

D'abord, on investit beaucoup d'argent et de temps dans la construction d'une nouvelle terrasse - et ensuite, elle doit être démolie sur un ordre venu d'en haut: c'est le scénario d'horreur que certains habitants de la petite commune de Naters en Valais ont craint jusqu'au bout. Désormais, les propriétaires de terrasses peuvent pousser un soupir de soulagement: il n'y aura pas de démolition, les constructions resteront en place.

Les personnes concernées comme Helmut Schmid et Angelika Schliecker ont longtemps eu peur: il y a six ans, la commune leur a demandé s'ils étaient prêts à démolir leurs terrasses, alors fraîchement construites, dans le cadre du nouveau plan de circulation prévu sur la place du marché de Nati.

Ce n'est qu'aujourd'hui que les choses sont claires: la commune, comme elle l'a fait savoir dans un communiqué, a renoncé à la variante initialement favorisée. Celle-ci aurait nécessité la démolition des surfaces privées, mais n'est désormais plus à l'ordre du jour. En revanche, on ne sait pas quelle nouvelle version de la gestion du trafic la commune privilégie.

Des propositions concrètes d'ici l'automne

Différentes variantes devraient être élaborées, indique le communiqué. Le réaménagement de la circulation sur la place du marché reste à l'ordre du jour, l'objectif étant toujours d'améliorer la sécurité routière, notamment pour les trajets scolaires. En outre, on souhaite créer de meilleures conditions pour les transports publics, un arrêt de bus accessible et plus d'espace pour la mobilité douce.

La commune veut attribuer un mandat de planification qui devra fournir des propositions de solutions concrètes d'ici l'automne 2025. La meilleure variante choisie sera ensuite présentée à la population et aux personnes directement concernées.

L'organisation du trafic à l'intérieur de la localité est remise en question : «La situation actuelle en matière de mobilité sur le territoire de la commune de Naters est en partie insatisfaisante», écrit la commune en faisant référence aux conflits entre les usagers de la route ainsi qu'à la sécurité routière et aux conditions de stationnement non optimales.