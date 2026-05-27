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Juste avant le décollage Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances

Sven Ziegler

27.5.2026

Ajet, la filiale de Turkish Airlines, supprime à nouveau plusieurs liaisons aériennes internationales de son programme de vol estival. La ligne prévue entre Bodrum et Bâle est particulièrement touchée. Jusqu'à présent, la compagnie aérienne n'a pas donné les raisons de ces changements.

Les vols entre Bodrum et Bâle ont été supprimés.
Les vols entre Bodrum et Bâle ont été supprimés.
imago stock&people

Sven Ziegler

27.05.2026, 14:22

27.05.2026, 16:51

La compagnie aérienne à bas prix Ajet continue de réduire son réseau de lignes internationales. Comme le rapporte le portail aéronautique «Aerotelegraph», la filiale de Turkish Airlines ne met finalement pas en service plusieurs liaisons pourtant annoncées.

La ligne prévue entre la station balnéaire turque de Bodrum et Bâle est également concernée. Cette liaison devait initialement être lancée fin juin ou début juillet 2026.

D'autres lignes internationales sont concernées

Outre Bâle, Ajet supprime également des liaisons nouvellement prévues vers Bucarest, Copenhague et Dubaï, selon «Aerotelegraph».

Auparavant, la compagnie aérienne avait déjà suspendu prématurément ou totalement supprimé de son programme de vol différentes liaisons internationales.

Il s'agissait entre autres de vols au départ d'Ankara vers Munich, Beyrouth ou Stockholm. Plusieurs liaisons au départ d'Istanbul-Sabiha Gökçen ont également été supprimées, notamment vers Genève.

Pas de raison avancée

Jusqu'à présent, la compagnie aérienne n'a pas communiqué les raisons pour lesquelles Ajet réduit son offre.

Selon «Aerotelegraph», les observateurs du secteur attribuent ces adaptations entre autres à la hausse des prix du kérosène et à la situation tendue au Proche-Orient.

La guerre en Iran, notamment, pèse actuellement sur le trafic aérien international. Des coûts d'exploitation plus élevés ainsi que des itinéraires de vol incertains exercent une pression supplémentaire sur de nombreuses compagnies aériennes.

Ajet poursuit malgré tout sa croissance

Malgré les réductions actuelles, Ajet poursuit en principe son expansion.

La compagnie aérienne a été créée en 2024 en tant que nouvelle marque à bas prix de Turkish Airlines et mise avant tout sur les destinations touristiques et les liaisons en Europe et au Proche-Orient.

Ce n'est que récemment qu'Ajet a pris possession d'avions Boeing 737 Max supplémentaires et annoncé de nouvelles liaisons.

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