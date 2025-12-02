  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Loisirs Un parc Astérix va voir le jour en Allemagne!

ATS

2.12.2025 - 07:57

La Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis acquis en avril en un parc Astérix, le premier hors de France, à «horizon 2030/2031».

Le parc allemand Belantis sera transformé en parc Astérix. (archive)
Le parc allemand Belantis sera transformé en parc Astérix. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:57

02.12.2025, 08:00

«Cette mutation se fera graduellement» et «la première zone dédiée à Idéfix (chien d'Obélix, NDLR) sera inaugurée dès le printemps 2026», précise le groupe en marge de la présentation de ses résultats annuels.

En termes de nombre de bandes dessinées Astérix vendues, l'Allemagne est le deuxième marché juste derrière la France, précise le communiqué. Le pays est aussi le deuxième marché européen pour les parcs de loisirs.

La Compagnie des Alpes, «en accord avec les éditions Albert René», a pris la décision de transformer le parc de loisirs Belantis «tel qu'il est aujourd'hui pour en faire le premier Parc Astérix en dehors de France».

Editions Albert René

Selon le groupe, le parc Belantis, «un des plus grands parcs d'attractions dans l'est de l'Allemagne», «possède de solides atouts» comme son accès direct via l'autoroute depuis Leipzig et proximité de Dresde et de Berlin.

Il bénéficie également d'une étendue de «plus de 80 hectares détenus en pleine propriété (comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs)». La Compagnie des Alpes estime que «ce parc a le potentiel pour accueillir, à terme, près de 900.000 visiteurs par an».

En France, le parc Astérix, propriété de la Compagnie des Alpes, a présenté en octobre un plan d'investissement de 250 millions d'euros d'ici 2030 pour se développer avec pour ambition d'entrer dans le top 5 des parcs d'attractions européens.

Le parc Astérix, au deuxième rang des parcs d'attractions les plus visités en France derrière Disneyland Paris avec 2,9 millions de visiteurs sur la saison 2024-2025, se situe aujourd'hui au niveau européen à la 8e place.

L'annonce de l'ouverture d'un parc Astérix en Allemagne a été faite en marge de la présentation du groupe de nouveaux résultats annuels «record» pour l'année 2024/2025.

Les plus lus

La brutalisation absolue de la politique américaine
Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?
Enorme crise à Nice : des joueurs frappés par leurs propres supporters !
Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!
Trump a donné une semaine à Maduro pour quitter le Venezuela
Le rôle obscur des îles Cook dans la contrebande de pétrole  russe et iranien