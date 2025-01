La Confédération met en garde contre des pluies verglaçantes!

Le service météorologique de la Confédération met en garde contre le danger de pluies verglaçantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les régions du centre et de l'est du Plateau sont les principales concernées par cette alerte de niveau trois sur cinq.

La Confédération conseille de renoncer aux déplacements en voiture en cas de pluie verglaçante (photo d'archives) ATS

Keystone-SDA, trm, ats ATS

MétéoSuisse prévient vendredi sur X qu'il faut s'attendre à des routes glissantes à partir d'environ 21h00 et ce jusqu'à dimanche matin.

En raison des pluies verglaçantes attendues, le service météorologique met en garde contre les risques de glissade soudaine et de voies de circulation verglacées. Des perturbations du trafic routier et aérien sont possibles, précise-t-il.

Le portail des dangers naturels de la Confédération conseille aux voyageurs de se renseigner sur la situation du trafic, de conduire prudemment et de garder le plus de distance possible. Dans la mesure du possible, il est conseillé de renoncer aux déplacements en voiture.