La Confédération observe la situation avec vigilance après l'apparition d'une vague importante de grippe aviaire en Allemagne. Avec l'arrivée des oiseaux migrateurs, il faut s'attendre à ce que des cas se déclarent à nouveau en Suisse.

Contrairement à l'Allemagne, la Suisse n'a pas encore été touchée par la grippe aviaire. (photo symbolique) sda

Keystone-SDA ATS

Si l'évolution de l'épizootie l'exige, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édictera des mesures de protection de la volaille domestique en collaboration avec les cantons, a indiqué l'office vendredi à Keystone-ATS. Également connue sous le nom de peste aviaire, cette épidémie est très contagieuse et mortelle pour la plupart des animaux infectés.

L'objectif est d'empêcher tout contact entre les oiseaux sauvages et la volaille domestique. Il peut s'agir, par exemple, de prescriptions relatives à un parcours protégé pour la volaille, mais aussi de règles d'hygiène telles que la désinfection des mains ou le port de vêtements spécifiques dans les poulaillers, poursuit l'OSAV.

Les éleveurs sont appelés à être vigilants et à signaler à un vétérinaire tout symptôme de maladie, tel qu'une mortalité ou une morbidité excessive, une baisse de la production d'œufs ou une diminution de la consommation d'eau et de nourriture.

En principe, différentes espèces d'oiseaux peuvent être particulièrement touchées, selon le type de virus. En Suisse, les espèces de volailles domestiques telles que les poulets, les dindes, les canards et les oies sont considérées comme particulièrement sensibles.

Selon l'OSAV, parmi les oiseaux sauvages, les oiseaux aquatiques tels que les canards, les oies ou les cygnes sont surtout touchés. Les rapaces peuvent également être infectés s'ils mangent des oiseaux sauvages malades.

Ampleur sans précédent

En Allemagne, dans le Brandebourg et dans d'autres Länder, les autorités enregistrent actuellement la plus grande épidémie de la maladie chez les oiseaux sauvages jamais observée. Elle touche principalement les grues, dont la migration automnale bat son plein. Il faut donc s'attendre à une augmentation significative du nombre de décès et à une propagation rapide en Europe centrale et sur la route migratoire vers l'Espagne.

Le virus H5N1 hautement contagieux a également été détecté jeudi dans une exploitation du Bade-Wurtemberg, Land limitrophe de la Suisse: 15'000 animaux doivent être abattus.

Le dernier cas de grippe aviaire en Suisse remonte à février 2025. Plusieurs cantons avaient été touchés. Afin d'endiguer la propagation du virus, la Confédération avait pris des mesures dès décembre 2024 le long de toute la rive suisse du lac de Constance.

Une partie du Rhin et les rives des grands lacs et fleuves du Plateau suisse avaient également été déclarées zones d'observation.