La Confédération débourse 5,6 millions pour 25 voitures de luxe

Toni2525 Quid des transports publics? Est-ce que le temps où on croisait nos conseillers fédéraux sur les quais de gares est révolu?

Davantage de véhicules de fonction/représentation écologiques mais moins chers et utilisés régulièrement par tous les parlementaires federaux ne serait-ce pas une solution plus adéquate?

Frepeji30 Alors pour ça, pas de restrictions budgétaires. La Confédération nous serine en permanence qu’elle n’a pas d’argent pour des besoins liés au bien être de la population, mais pour le paraître ou le bien être de nos chers conseillers , nous limit… Et sans appel d’offre, la loi est la même pour tout le monde , non !???

Wauwigrack59007 non mais sérieusement.... c'est quelque part révoltant et je pèse mes mots! non seulement ils bénéficient de la gratuité des transports publics..à vie, plus tous les avantages qu'on veut bien nous cacher.. une telle dépense est encore une fois révoltante. Le paraitre est en effet tellement plus important qu'apporter une aide judicieuse à ceux qui en ont besoin. Je suis un peu écoeurée j'avoue....

6observateur7 Partout pareil ! Ouuuuuuhhhh lalalalalalalal non on a pas de sous pour votre caisse x-y ou certains travaux urgents ! Mais pour se payer des caisses de luxe électriques en plus (belle arnaque) Mais je souligne le bon sens de KKS.

Cupra007 Même Emmanuel Macron se contente d'une Renault qui doit tout de même être moins cher !

Cernunnos Eh oui la Suisse n'a pas de roi, de prince (à part le guignol auto-proclamé du canton de Berne, voir les actualités de ces derniers jours dans la presse tv et journaux). La Confédération n'est pas une monarchie, mais elle a des conseillers fédéraux qui lui coûtent autant pour leurs petits conforts. Et l'on comprend très bien pourquoi il y a toujours du monde pour pourvoir à ces postes avec les nombreux avantages qui leurs sont rattachés. Aussi, à la veille de la Fête Nationale, on peut rappeler cette devise, certes belle mais pas vraiment correcte: "Liberté, Egalité, Fraternité !" Cette une devise pleine de vertus mais qui ne colle pas exactement à la réalité de la situation actuelle.