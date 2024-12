La Confédération met en garde contre les arnaques à la vignette électronique

L'e-vignette peut également être achetée par voie électronique. Ceux qui ne l'achètent pas auprès de la Confédération risquent toutefois de payer trop cher.

L'e-vignette peut être achetée sur Internet et est liée au numéro d'immatriculation du véhicule. (photo d'archives) Photo d'archives sda

La vignette autoroutière électronique, disponible depuis peu, doit être achetée sur le portail de la Confédération et non auprès d'autres fournisseurs. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT) met en garde contre d'autres fournisseurs qui demandent plus d'argent pour l'e-vignette.

L'e-vignette pour 2025 est disponible depuis le 1er décembre. La vignette pour 2025 doit être achetée avant le 31 janvier, sous peine d'amende.

L'office fédéral met en garde contre d'autres services qui proposent également l'e-vignette sur Internet - il en existe déjà plusieurs. Des frais supplémentaires pourraient être facturés par ces fournisseurs, car le prix de vente est fixé à un niveau plus élevé. L'OFAC recommande donc de s'en tenir au portail officiel.

«Les automobilistes doivent savoir qu'il existe également des fournisseurs non officiels, plus chers. La protection des consommateurs recommande d'acheter la vignette électronique via le canal de vente officiel de la Confédération sur 'e-vignette.ch'», explique André Bähler, responsable politique et économie à la protection des consommateurs.

SDA