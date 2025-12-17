Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soi-disant UBS, Amazon, TWINT, impôts... Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!

Lea Oetiker

17.12.2025

Les cybercriminels misent actuellement sur une nouvelle arnaque: au lieu d'utiliser des liens falsifiés, ils attirent leurs victimes dans un piège par téléphone. L'Office fédéral de la cybersécurité met en garde contre une augmentation des «callback scams».

Dans les cas les plus récents, les auteurs se sont notamment fait passer pour des collaborateurs d'UBS, d'Amazon, de TWINT ou de l'Administration fédérale des contributions. (image symbolique)
Dans les cas les plus récents, les auteurs se sont notamment fait passer pour des collaborateurs d'UBS, d'Amazon, de TWINT ou de l'Administration fédérale des contributions. (image symbolique)
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lea Oetiker

17.12.2025, 11:53

17.12.2025, 17:00

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a reçu la semaine dernière un nombre croissant de messages concernant une nouvelle variante de ce que l'on appelle les «callback scams», indique-t-il dans un communiqué.

Les cybercriminels ne demandent plus à leurs victimes de cliquer sur un lien, mais prétendent qu'une transaction suspecte a eu lieu et demandent d'appeler un numéro de téléphone pour obtenir des explications. Les personnes qui appellent ce numéro n'atterrissent toutefois pas au service clientèle, mais directement chez les escrocs.

«Vérification de domicile». Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!

«Vérification de domicile»Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!

Dans les cas les plus récents, les auteurs se sont notamment fait passer pour des collaborateurs d'UBS, d'Amazon, de TWINT ou de l'Administration fédérale des contributions. Dans les e-mails et les SMS, ils prétendent qu'un paiement doit être vérifié ou annulé.

Au téléphone, les escrocs tentent ensuite d'obtenir des données personnelles ou l'accès à distance à des ordinateurs ou des smartphones, souvent sous le prétexte de régler un problème ou de procéder à un remboursement.

Voici comment vous protéger

L'OFCS conseille d'être particulièrement prudent en cas de demandes ou de confirmations de paiement inattendues. Les personnes concernées ne devraient jamais appeler le numéro de téléphone indiqué ou installer un logiciel de téléassistance.

Au lieu de cela, l'autorité recommande d'utiliser les coordonnées officielles directement via le site web de l'entreprise concernée et de soumettre les messages suspects via le formulaire de signalement de l'OFCS.

Les plus lus

Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!
France: mystère autour d'un boîtier espion potentiellement dangereux
On connaît la terrible raison de l'explosion meurtrière dans l'Ain
Un triple rendez-vous avec l’histoire pour Marco Odermatt
«C'est honteux!»: la grosse colère de Francis Huster
Cette actrice de «N.C.I.S: Los Angeles» est décédée à l'âge de 45 ans
Football. Il escroquait Galaxus pendant son temps libre : un ex-joueur du FCZ condamné

FootballIl escroquait Galaxus pendant son temps libre : un ex-joueur du FCZ condamné

Arnaqueurs de père en fils. Argovie: trois ans de prison pour un spécialiste du «coup du neveu»

Arnaqueurs de père en filsArgovie: trois ans de prison pour un spécialiste du «coup du neveu»

Cinq astuces perfides. Ces arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors

Cinq astuces perfidesCes arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors

500'000 francs dérobés. Des escrocs téléphoniques se font passer pour le chef de la police criminelle de Lucerne

500'000 francs dérobésDes escrocs téléphoniques se font passer pour le chef de la police criminelle de Lucerne