Le canton du Valais et la commune de Brigue fêtent officiellement jeudi l'élection de Viola Amherd à la présidence de la Confédération. Le train de la conseillère fédérale doit arriver à Sion à 15h00.

Viola Amherd est la troisième personnalité valaisanne à accéder à la présidence de la Confédération. (archives) KEYSTONE

Le départ est prévu à Berne à 12h30. Après une brève halte à St-Maurice, la «star» du jour sera accueillie dans le chef-lieu cantonal par les autorités communales et cantonales, selon la Chancellerie. Une série de discours entrecoupés de divers intermèdes musicaux sont prévus.

La nouvelle présidente de la Confédération et sa délégation reprendront le train environ une heure plus tard en direction de Brigue-Glis, commune où Viola Amherd a vu le jour en 1962. Dans le Haut-Valais, l'enfant du pays sera accueillie par les autorités communales et emmènera un cortège officiel.

La population sera invitée à partager un moment de convivialité. La journée s’achèvera par un banquet officiel à la Simplon Halle de Brigue-Glis, avant que le train spécial ne reparte pour Berne à 22h15.

Viola Amherd est la troisième personnalité valaisanne à accéder à la présidence de la Confédération après Roger Bonvin (1967 et 1973) et Pascal Couchepin (2003 et 2008). Il y a cinq ans, elle avait été fêtée par son canton et la commune de Brigue pour son élection au Conseil fédéral.

zd, ats