La consommation de morilles peut avoir de graves conséquences

La saison des morilles a commencé. Selon Tox Info Suisse, on a assisté récemment à une recrudescence de maladies gastro-intestinales graves. Les champignons trop peu cuits dans des plats populaires sont particulièrement problématiques.

On trouve des morilles en Suisse généralement de fin mars à mai. Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Avec le début de la saison des morilles, Tox Info Suisse appelle à la prudence : la consommation de morilles peut avoir des conséquences graves sur la santé, en particulier si les champignons ne sont pas suffisamment cuits. Au cours des douze derniers mois, les services spécialisés ont enregistré une augmentation de maladies gastro-intestinales graves en lien avec les champignons, quatre personnes sont tombées gravement malades.

Selon le Centre suisse d'information sur les intoxications, les plats tels que le risotto ou les sauces dans lesquels les morilles séchées ou surgelées sont ajoutées tardivement sont particulièrement problématiques. Ces champignons sont considérés comme crus et doivent impérativement être suffisamment cuits. S'ils ne sont pas cuits suffisamment longtemps, «cela peut entraîner de mauvaises surprises», précise le communiqué.

Tox Info Suisse recommande de toujours cuire les morilles pendant au moins 20 minutes, qu'elles soient fraîches, séchées ou surgelées. Les champignons séchés doivent être trempés au préalable, les champignons surgelés doivent être entièrement décongelés. Il est formellement déconseillé de les consommer crus, par exemple en carpaccio.

Deux tableaux cliniques différents

Cette mise en garde est motivée par deux tableaux cliniques différents. D'une part, les morilles fraîches peuvent provoquer des symptômes neurologiques tels que des vertiges ou des troubles de la marche, qui sont généralement bénins. Les réactions gastro-intestinales provoquées par des champignons insuffisamment cuits sont toutefois nettement plus dangereuses : elles peuvent entraîner en quelques heures de fortes crampes, des vomissements et des diarrhées.

Dans de rares cas, des complications potentiellement mortelles peuvent survenir. Selon Tox Info Suisse, plusieurs cas mortels ont été documentés dans le monde entier. Depuis 2014, plusieurs cas graves ont en outre été enregistrés, dont un nombre très élevé ces derniers temps. On ne sait pas encore si cela est une coïncidence ou si cela est lié à la diffusion croissante des morilles d'élevage.

En cas d'apparition rapide de troubles, les spécialistes conseillent de contacter immédiatement le numéro d'urgence 145 et en cas de symptômes graves, de faire appel aux services de secours.