Désastre météorologiqueLa Corée du Nord confrontée à une grave sécheresse
ATS
30.4.2026 - 07:46
La Corée du Nord est confrontée cette année à une sécheresse «inhabituelle» et «grave», a indiqué jeudi l'agence de presse officielle KCNA. Les catastrophes naturelles ont généralement de fortes répercussions sur ce pays diplomatiquement isolé, avec des infrastructures et une économie fragiles.
Keystone-SDA
30.04.2026, 07:46
ATS
«Une sécheresse inhabituelle persiste depuis peu sur une grande partie du territoire, un phénomène rarement observé les années précédentes», a indiqué KCNA. «Les travailleurs de différentes régions concentrent tous leurs efforts sur la protection des cultures de début de saison contre la sécheresse», a-t-elle ajouté.
Dans un rapport distinct, KCNA a indiqué que le premier ministre nord-coréen Pak Thae-song avait effectué des inspections sur le terrain dans des fermes des provinces du Pyongan du Sud (centre-ouest) et du Hwanghae du Nord (centre-sud) afin de discuter de «contre-mesures pour minimiser les dégâts causés par la sécheresse».
Il a appelé à recenser pleinement et à utiliser efficacement toutes les ressources en eau disponibles, ajoutant qu'une récolte réussie dépendait de la capacité à surmonter la «grave sécheresse» de cette année.
Pénuries alimentaires
La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord, Elizabeth Salmon, a déclaré en février que les pénuries alimentaires constituaient déjà une préoccupation majeure dans le pays.
La Corée du Sud a enregistré son été le plus chaud jamais observé en 2025. Nord et Sud ont également connu leur mois de juin le plus chaud.
La Corée du Sud a subi une sécheresse prolongée l'année dernière qui a affecté notamment la ville côtière de Gangneung (est). Durant cette période, les autorités ont décidé de restrictions d'eau, notamment en coupant 75% des compteurs domestiques dans toute la ville.
La Corée du Nord a été frappée par de graves inondations dans ses régions septentrionales proches de la Chine en 2024, les médias sud-coréens faisant état d'un nombre de morts et de disparus pouvant atteindre 1500 personnes, des estimations alors rejetées par Pyongyang.