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Désastre météorologique La Corée du Nord confrontée à une grave sécheresse

ATS

30.4.2026 - 07:46

La Corée du Nord est confrontée cette année à une sécheresse «inhabituelle» et «grave», a indiqué jeudi l'agence de presse officielle KCNA. Les catastrophes naturelles ont généralement de fortes répercussions sur ce pays diplomatiquement isolé, avec des infrastructures et une économie fragiles.

Une femme se protège du soleil sous un parapluie lors d'une chaude journée de printemps à Pyongyang, en Corée du Nord.
Une femme se protège du soleil sous un parapluie lors d'une chaude journée de printemps à Pyongyang, en Corée du Nord.
IMAGO/SNA

Keystone-SDA

30.04.2026, 07:46

«Une sécheresse inhabituelle persiste depuis peu sur une grande partie du territoire, un phénomène rarement observé les années précédentes», a indiqué KCNA. «Les travailleurs de différentes régions concentrent tous leurs efforts sur la protection des cultures de début de saison contre la sécheresse», a-t-elle ajouté.

Dans un rapport distinct, KCNA a indiqué que le premier ministre nord-coréen Pak Thae-song avait effectué des inspections sur le terrain dans des fermes des provinces du Pyongan du Sud (centre-ouest) et du Hwanghae du Nord (centre-sud) afin de discuter de «contre-mesures pour minimiser les dégâts causés par la sécheresse».

Il a appelé à recenser pleinement et à utiliser efficacement toutes les ressources en eau disponibles, ajoutant qu'une récolte réussie dépendait de la capacité à surmonter la «grave sécheresse» de cette année.

Pénuries alimentaires

La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord, Elizabeth Salmon, a déclaré en février que les pénuries alimentaires constituaient déjà une préoccupation majeure dans le pays.

La Corée du Sud a enregistré son été le plus chaud jamais observé en 2025. Nord et Sud ont également connu leur mois de juin le plus chaud.

La Corée du Sud a subi une sécheresse prolongée l'année dernière qui a affecté notamment la ville côtière de Gangneung (est). Durant cette période, les autorités ont décidé de restrictions d'eau, notamment en coupant 75% des compteurs domestiques dans toute la ville.

La Corée du Nord a été frappée par de graves inondations dans ses régions septentrionales proches de la Chine en 2024, les médias sud-coréens faisant état d'un nombre de morts et de disparus pouvant atteindre 1500 personnes, des estimations alors rejetées par Pyongyang.

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