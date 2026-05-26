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Péninsule coréenne La Corée du Nord tire un «projectile non identifié»

ATS

26.5.2026 - 06:55

La Corée du Nord a tiré mardi «un projectile non identifié» en direction de la mer Jaune, au large de la côte ouest de la péninsule coréenne, a annoncé l'armée sud-coréenne. La mer Jaune se situe entre la péninsule coréenne et la Chine.

Le missile a été tiré en direction de la mer Jaune située entre la péninsule coréenne et la Chine (archives).
Le missile a été tiré en direction de la mer Jaune située entre la péninsule coréenne et la Chine (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 06:55

26.05.2026, 07:01

Ce tir intervient alors que des informations de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap ont récemment fait état d'une possible visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud cette semaine, citant des sources gouvernementales non précisées. Aucun des deux pays n'a pour l'heure confirmé cette visite.

Pyongyang avait procédé au début avril à plusieurs tirs de missiles balistiques de courte portée visant, selon les médias d'Etat, à «vérifier les caractéristiques et la puissance d'une ogive de bombe à sous-munitions».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a également appelé à la mi-mai à renforcer les unités militaires de première ligne face à «l'ennemi juré» sud-coréen, selon l'agence officielle KCNA.

Pays toujours en guerre

Les deux pays voisins sont techniquement toujours en guerre depuis leur conflit de 1950-1953 conclu sur un armistice et non un traité de paix. Malgré les volontés d'apaisement du président sud-coréen Lee Jae-myung élu l'an dernier, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues de Séoul.

Une rare éclaircie s'est cependant dessinée la semaine dernière: les footballeuses du Naegohyang FC, première équipe sportive nord-coréenne à se rendre en Corée du Sud en huit ans, ont remporté samedi la Ligue des champions de football d'Asie.

Après leur titre, les Nord-Coréennes ont déployé leur drapeau national, geste longtemps tabou en Corée du Sud en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

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