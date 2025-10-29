  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Italie La Cour des comptes ne valide pas le Pont de Messine

ATS

29.10.2025 - 21:32

La Cour des comptes italienne n'a pas validé mercredi la décision du gouvernement de lancer un pharaonique projet de pont entre la Sicile au continent. Ce dernier est estimé à 13,5 milliards d'euros.

La Cour des comptes italienne n'a pas validé la décision de lancer le projet pharaonique de plan entre la Sicile et le continent. De quoi rendre fou de rage le ministre des infrastructures et des transports, Matteo Salvini (archives).
La Cour des comptes italienne n'a pas validé la décision de lancer le projet pharaonique de plan entre la Sicile et le continent. De quoi rendre fou de rage le ministre des infrastructures et des transports, Matteo Salvini (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 21:32

29.10.2025, 22:08

La Cour a indiqué dans une note ne pas avoir «approuvé le visa et l'enregistrement consécutif» de la délibération d'un comité ministériel datant de début août.

Celle-ci validait le projet de 13,5 milliards d'euros visant à construire le plus long pont suspendu au monde, capable de résister aux vents violents et aux tremblements de terre entre la Sicile et la Calabre, au sud de l'Italie, et contesté pour son coût comme pour ses conséquences environnementales.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui veut faire du Pont de Messine un symbole de «la force de volonté de l'Italie», a immédiatement condamné une décision qui constitue selon elle «un énième acte d'ingérence des juges dans les choix du gouvernement et du Parlement».

«Sur le plan technique, les ministères concernés et la présidence du Conseil ont fourni des réponses précises à toutes les observations formulées pour la séance d'aujourd'hui» de la Cour des comptes, a affirmé Mme Meloni dans un communiqué.

Une prouesse technique. Deux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie

Une prouesse techniqueDeux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie

«Grave préjudice»

La Cour des comptes italienne doit publier ses motivations avant fin novembre. Le gouvernement, qui avait annoncé le début des travaux à l'automne, pourra cependant passer outre, et le recrutement d'ouvriers a été lancé.

«La réforme constitutionnelle de la justice et la réforme de la Cour des comptes, toutes deux en discussion au Sénat et proches d'être approuvées, représentent la réponse la plus appropriée à une ingérence intolérable», a menacé la Première ministre.

Le vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures, Matteo Salvini, a également condamné sur X cette décision, la qualifiant de «grave préjudice pour le pays», qui «semble être un choix politique plutôt qu'un jugement technique impartial». «Nous sommes déterminés à explorer toutes les voies possibles pour lancer les travaux. Nous avançons», a lancé M. Salvini.

«C'est une victoire de la justice et du droit», s'est félicité au contraire l'un des principaux opposants au projet, Angelo Bonelli, député de l'Alliance Verts et Gauche. «Salvini a pris le pays en otage» et doit maintenant «démissionner», a-t-il lancé sur Facebook.

La Cour des comptes italienne avait déjà critiqué «un fort déséquilibre» en faveur du pont dans les investissements en infrastructures de l'Etat italien, lourdement endetté, dans son évaluation du budget 2024.

Les plus lus

Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait
«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle
Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
«Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme