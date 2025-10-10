L'ancien président philippin Rodrigo Duterte reste détenu à La Haye par la Cour pénale internationale, qui a déclaré vendredi avoir rejeté sa demande de libération pour raisons médicales.

Des pancartes de protestation à l'effigie de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte sont posées sur un haut-parleur lors d'une conférence de presse après que la Cour pénale internationale (CPI) a reporté l'audience de confirmation des charges contre Duterte à Quezon City, dans la métropole de Manille, aux Philippines, le 9 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les juges de la CPI ont estimé que M. Duterte présente un risque de fuite et pourrait être en mesure d'influencer des témoins s'il était libéré.

Cela l'emporte selon eux sur les éventuels problèmes médicaux dont souffre l'homme de 80 ans.

«La Chambre estime que la détention de M. Duterte demeure nécessaire», a déclaré la Cour dans sa décision.

Les accusations portées contre M. Duterte découlent de sa campagne menée pendant des années contre les consommateurs et les trafiquants de drogue et qui, selon les organisations de défense des droits humains, a fait des milliers de morts.

Les procureurs de la CPI l'ont inculpé de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité, lui reprochant d'être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à sa «guerre contre la drogue».

Le premier chef d'accusation concerne son rôle présumé de coauteur de 19 meurtres commis entre 2013 et 2016, lorsqu'il était maire de Davao.

Le deuxième porte sur 14 meurtres visant des «cibles de grande valeur» en 2016 et 2017, lorsque M. Duterte était président.

Et le troisième chef d'accusation vise 43 meurtres lors d'opérations de «nettoyage» contre de petits consommateurs ou revendeurs de drogue présumés.

Appel

M. Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars, transféré aux Pays-Bas le soir même et détenu depuis lors dans le quartier pénitentiaire de la CPI à la prison de Scheveningen, à La Haye.

Lors de sa première audience, suivie par liaison vidéo, il est apparu hébété et frêle, parlant à peine.

Son avocat, Nicholas Kaufman, a déclaré que son client n'était pas apte à être jugé en raison de «troubles cognitifs dans plusieurs domaines» et demandé à la CPI de reporter indéfiniment la procédure.

Il a déploré vendredi le refus de la Cour de libérer M. Duterte.

«La défense considère que la décision de rejeter des garanties étatiques sans précédent pour un octogénaire affaibli et souffrant de troubles cognitifs, tenu à l'écart du public pendant plus de six mois, est erronée», a déclaré M. Kaufman à l'AFP.

«Un appel a été interjeté il y a une semaine», a-t-il ajouté.