  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espagne La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie

ATS

4.2.2026 - 16:05

La dépression Leonardo a frappé mercredi la péninsule ibérique, entraînant l'évacuation de milliers de personnes, la paralysie du trafic ferroviaire et routier et la fermeture d'écoles en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Dans cette région, jusqu'à 35 cm de précipitations en 24 heures sont attendus localement.

Une femme marche dans une rue inondée par de fortes pluies à Grazalema, Cadix, Andalousie, Espagne, le 4 février 2026.
Une femme marche dans une rue inondée par de fortes pluies à Grazalema, Cadix, Andalousie, Espagne, le 4 février 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 16:05

Aucun décès ni aucun dégât matériel «d'ampleur» n'ont été recensés à ce stade dans la région, où une alerte rouge a été émise par l'agence météorologique espagnole (Aemet), malgré de «graves incidents» près des villes de Cadix et Ronda, a rapporté dans l'après-midi le gouvernement andalou.

Au Portugal voisin, qui se remet à peine de la tempête Kristin qui a fait cinq morts et environ 400 blessés la semaine dernière, la protection civile a quant à elle constaté des glissements de terrain et des chutes d'arbres, là encore sans victime.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique, et enchaîne depuis plusieurs années des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, souvent dévastateurs.

Lors d'un point presse, le responsable des services d'urgence au sein du gouvernement régional andalou, Antonio Sanz, a jugé «la situation très préoccupante» et «complexe» autour de Grazalema, une petite ville d'environ 2200 habitants située à 800 m d'altitude, où l'Aemet prévoit jusqu'à 35 centimètres de précipitations en 24 heures.

Le premier bilan humain s'élève en Andalousie à une personne «polytraumatisée» dans l'effondrement d'une maison, selon Antonio Sanz, qui a parlé d'une journée «très intense» pour les secours, qui ont déjà évacué «3500 personnes».

Une quarantaine de routes sont coupées, a-t-il ajouté, et les écoles demeurent fermées --à l'exception de celles de la province d'Almeria, à l'extrémité orientale de la région. Le réseau ferroviaire a été quasiment entièrement «suspendu» par la Renfe, l'opérateur national. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a appelé sur X la population à «l'extrême prudence», en évitant «les déplacements inutiles».

«La terre n'absorbe plus l'eau»

«Il y a de nombreux éboulements, de nombreuses routes et chemins sont coupés (...). Ce sont de très grandes quantités d'eau qui s'accumulent, que la terre n'arrive plus à absorber», a commenté à la télévision espagnole, María Paz Fernández, la maire de la ville de Ronda (plus de 30.000 habitants), à une trentaine de kilomètres de Grazalema. L'édile a évoqué le chiffre de «300 personnes isolés», privés d'électricité.

Plus tôt mercredi, un porte-parole de l'agence météorologique espagnole avait alerté sur le risque de «probables crues, inondations et glissements de terrain» en raison de ces précipitations «extraordinaires».

Malgré l'anticipation des autorités dès le début de semaine, c'est «le pire des scénarios envisagés» qui est en train de se dérouler, ont estimé sur X en fin de matinée les secours, épaulés sur place notamment par des militaires de l'unité spéciale de secours de l'armée (UME).

L'Espagne reste profondément meurtrie par les inondations catastrophiques d'octobre 2024, qui avaient fait plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence (est).

Rivière sortie de son lit

Le Portugal voisin, frappé ces dernières semaines par plusieurs tempêtes successives, affronte également la dépression Leonardo, dont les effets devraient se faire sentir jusqu'à samedi, d'après l'Institut national de la mer et de l'atmosphère (IPMA), qui s'attend à de «fortes» précipitations, mais aussi notamment de «la neige, des vents forts». L'ensemble du littoral est placé en alerte orange, en plus de certaines régions du nord et du centre.

La protection civile, qui a mobilisé plus de 11'000 personnes, a rapporté en milieu de journée à l'AFP des inondations, des chutes d'arbre et des glissements de terrain dans plusieurs régions. Environ 200 personnes ont dû être évacuées dans le centre du pays.

A Alcácer do Sal, à près d'une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne, la rivière Sado est sortie de son lit et la principale rue du centre-ville était inondée et le niveau de l'eau continuait de monter en début d'après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Selon l'agence météorologique portugaise, le pic de pluie et de vent est attendu dans le pays dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le Portugal organise dimanche le second tour de l'élection présidentielle, alors que 90'000 foyers et entreprises restent toujours privés de courant depuis le passage dévastateur de la tempête Kristin la semaine passée.

Les plus lus

Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !
Affaire des morsures de fesses: l'animateur Vincent Cerutti condamné
Affaire Epstein: plongée dans la fabrique des fake news
Marco Odermatt et Cie dithyrambiques sur Lindsey Vonn