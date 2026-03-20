Le 20 mars marque le début du printemps, du moins pour les astronomes. Les météorologues ont déjà fait commencer le printemps plus tôt, et en biologie, tout cela n'est pas aussi clairement défini. Voici quelques faits pour y voir un peu plus clair.

Le début du printemps est une question de perspective: pour les astronomes, le printemps commence (généralement) le 20 mars, tandis que pour les météorologues, c'est déjà le printemps depuis le 1er mars. Imago

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Le début du printemps est une question de perspective: pour les astronomes, le printemps commence (généralement) le 20 mars, tandis que pour les météorologues, c'est déjà le printemps depuis le 1er mars. Et pour les biologistes, non seulement cela varie d'une année à l'autre, mais cela dépend aussi de l'endroit où l'on se trouve.

Entre le 19 et le 21 mars

D'un point de vue astronomique, le printemps commence par un équinoxe, plus précisément au moment où le soleil est à la verticale de l'équateur. Cette année, cela tombe donc le 20 mars à 15h45.

Dans le fuseau horaire d'Europe centrale, le début astronomique du printemps est généralement le 20 mars. Mais cela n'a pas toujours été le cas et cela ne le restera pas toujours. La date dépend, entre autres, de la dernière année bissextile et du fuseau horaire. Ainsi, le début astronomique du printemps peut avoir lieu le 19 et le 21 mars.

Jusqu'en 1916, le printemps commençait toujours le 21 mars. À partir des années 80, le printemps le 21 mars survenait tous les quatre ans. La dernière fois que le printemps astronomique est tombé un 21 mars, c'était en 2011. Cela ne se reproduira plus jusqu'en 2102.

A partir de 2048, le printemps commencera de plus en plus souvent le 19 mars.

Question de pragmatisme

Le début météorologique du printemps est plus tôt que le début astronomique, par pur pragmatisme. Par pur pragmatisme. Le 1er mars a été fixé comme début du printemps météorologique par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Celle-ci tient des statistiques sur les changements climatiques. Pour les comparaisons et les statistiques, il est utile que les quatre saisons aient toutes la même durée. C'est pourquoi l'OMM a fixé la durée de chaque saison à exactement trois mois. Le début d'une saison correspond au début du mois.

La floraison comme repère

Les biologistes n'ont pas fait preuve d'autant de pragmatisme que l'OMM dans la définition des saisons. Ils les définissent en fonction du stade de développement des plantes, ce qu'on appelle la phénologie. Le calendrier phénologique compte dix saisons qui ne sont pas liées à des dates fixes. Le début d’une nouvelle saison est défini par la floraison, la maturation des fruits ou la coloration des feuilles de certaines espèces végétales. Il dépend donc du temps, de l’emplacement et de l’altitude.

Pour le printemps, le calendrier phénologique distingue trois phases: le pré-printemps, le début du printemps et le plein printemps. Le premier est annoncé par la floraison des perce-neige, des crocus et des primevères. Le début du printemps qui suit se manifeste par la floraison des violettes, des anémones des bois et des forsythias. Le plein printemps est marqué par la floraison des pommiers et des lilas et s’achève avec celle des framboisiers.