Demande rejetée Erik Menendez ne sortira pas de prison, le sort de son frère encore en suspens

ATS

22.8.2025 - 05:21

Une commission judiciaire de Californie a refusé jeudi la libération conditionnelle d'Erik Menendez, célèbre avec son frère Lyle pour avoir tué leurs richissimes parents dans leur villa de Beverly Hills il y a 35 ans. Le sort de son frère doit être examiné vendredi.

Erik Menendez est en prison depuis plus de 35 ans.
Erik Menendez est en prison depuis plus de 35 ans.
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 05:21

22.08.2025, 06:32

Le détenu de 54 ans «s'est vu refuser la libération conditionnelle pour trois ans lors de son audience» devant la commission, selon un communiqué.

Lyle, 57 ans, et Erik Menendez comptent parmi les détenus les plus médiatisés de Etats-Unis: leur procès au début des années 1990 a été l'un des premiers retransmis à la télévision et leur histoire est revenue dans la lumière grâce à une série ainsi qu'un documentaire de Netflix l'an dernier.

La libération conditionnelle des deux frères, qui ont invoqué les violences sexuelles de leur père pour justifier l'exécution de leurs parents, était réclamée par leur famille et soutenue par des célébrités comme Kim Kardashian.

Fusil à pompe

Condamnés à la perpétuité incompressible, ils ont vu leur peine réduite en mai, après plus de trois décennies passées derrière les barreaux. Cela les rend éligibles à une libération conditionnelle.

«Depuis plus de 35 ans, ils ont fait preuve d'une évolution constante. Ils ont assumé l'entière responsabilité de leurs actes», estime un communiqué de Justice for Erik and Lyle Coalition, un groupe de soutien qui comprend des membres de leur famille et souligne leurs «remords sincères».

A l'époque des meurtres, le parquet avait accusé les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 21 ans au moment des faits, d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars.

Armés de fusils à pompe, ils ont tiré cinq fois sur leur père José Menendez, notamment dans les rotules. Leur mère, Kitty Menendez, est morte en rampant pour tenter de leur échapper.

Les frères ont d'abord attribué les meurtres à un coup de la mafia, avant de changer leur version plusieurs fois. Les enquêteurs ont finalement mis la main sur l'enregistrement d'une séance de psychothérapie, au cours de laquelle Erik a avoué le meurtre.

Devant le tribunal, leurs avocats ont invoqué une tentative désespérée d'autodéfense, en affirmant que les deux frères avaient été violés pendant des années par leur père et que leur mère était au courant.

Après ce refus pour Erik, une éventuelle sortie de prison pour Lyle Menendez paraît peu probable, même si chacun de leur cas est examiné séparément.

