Le 3 mai 2007, Madeleine, ou Maddie comme l'appellent ses parents, disparaît dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans l'Algarve (sud du Portugal). Elle a alors trois ans.

Mai 2007: disparition au Portugal

Le 3 mai 2007, Madeleine, ou Maddie comme l'appellent ses parents, disparaît dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans l'Algarve (sud du Portugal). Elle a alors trois ans.

Elle dormait avec les deux autres enfants de la famille, frère et soeur jumeaux de deux ans, dans l'appartement de vacances familial tandis que ses parents dînaient avec des amis dans un bar à tapas à quelques mètres de là.

Septembre 2007: les parents soupçonnés

Le 7 septembre, les parents de Madeleine, Gerry et Kate McCann, sont mis en examen après avoir été interrogés par la police. Un an plus tard, ils seront blanchis et l'enquête classée.

2013: nouvelles enquêtes

En juillet 2013, la police britannique ouvre sa propre enquête, affirmant avoir de nouvelles pistes sérieuses et s'intéresser à 38 personnes.

Le 24 octobre 2013, le Portugal rouvre son enquête, affirmant disposer de nouvelles informations. En juin, les autorités britanniques et portugaises fouillent la zone où Maddie a disparu mais ne trouvent aucun indice.

Juin 2020: suspect principal

En juin 2020, la police allemande annonce avoir un nouveau suspect principal, appelé Christian B. par les médias allemands.

L'homme de 47 ans, au profil de violeur récidiviste, est alors en prison et purge une peine pour trafic de drogue. Il a également été reconnu coupable du viol d'une femme de 72 ans à Praia da Luz en 2005, mais a fait appel du verdict.

Clé USB

Peu de temps après, le journal allemand Bild rapporte qu'en 2016, la police a perquisitionné un terrain ayant appartenu à Christian B. dans le cadre de la disparition d'un autre enfant. Elle aurait alors découvert une clé USB contenant de la pédopornographie, selon le quotidien.

«Preuves concrètes»

Deux semaines plus tard, les procureurs allemands affirment disposer de «preuves concrètes» de la mort de Maddie. En juillet 2020, la police allemande fouille un lotissement près de Hanovre, sans donner d'informations sur le résultat.

Condamnation définitive

En novembre 2020, la Cour fédérale allemande rejette l'appel de Christian B. contre sa condamnation pour le viol de la femme de 72 ans au Portugal, rendant définitive sa culpabilité et la peine de sept ans de prison.

Avril 2022: ralliement de la justice portugaise

En avril 2022, la justice portugaise, dont les investigations dans le dossier ont été controversées, endosse la piste des autorités allemandes qui ont fait de Christian B. le suspect N.1.

Kate et Gerry McCann saluent cette annonce qui reflète les «progrès de l'enquête». Christian Wolters, porte-parole du parquet de Brunswick, révèle que son équipe enquête également sur Christian B. dans le cadre du viol présumé d'une Irlandaise en 2004 et sur des cas présumés de violences sexuelles sur des mineurs au Portugal.

Octobre 2022: nouvelles accusations

En octobre 2022, les procureurs allemands inculpent Christian B. de trois viols et de deux délits sexuels contre des enfants, tous sans rapport avec Maddie.

Mai 2023: réservoir fouillé

À la demande des autorités allemandes, la police portugaise lance de nouvelles recherches dans un réservoir isolé, à près de 50 kilomètres de Praia da Luz, fréquenté par Christian B. lorsqu'il vivait au Portugal. Une première fouille du réservoir en 2008 s'était avérée infructueuse.

Novembre 2023: nouveau procès en vue

En novembre 2023, les autorités allemandes annoncent que Christian B. sera jugé à partir de février 2024 pour cinq accusations de viol et de violences sexuelles sur des mineurs. S'il est reconnu coupable, il risque une nouvelle peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans, a déclaré à l'AFP une porte-parole du tribunal.

