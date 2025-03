Elle voyage avec sa famille... 30'000 francs, de la marijuana et une arme !

Pour une femme originaire de Thurgovie, une excursion en famille dans la Forêt-Noire va coûter cher. Les douanes allemandes ont trouvé de l'argent liquide non déclaré et d'autres objets interdits dans ses bagages.

Trop, c'est trop : parce qu'une Thurgovienne s'est fait prendre par les douanes allemandes avec 30'000 francs en liquide, elle risque désormais une amende salée. KEYSTONE

Une arme interdite, un peu de marijuana et beaucoup trop d'argent liquide: Lorsque des douaniers allemands ont contrôlé une Thurgovienne de 41 ans, ils ont découvert 30'000 francs et une canne en acier dans le sac à main de la femme. Ils ont également trouvé cinq grammes de marijuana dans le coffre de la voiture.

La Tchèque, qui vit dans le canton de Thurgovie, était en route avec son mari et ses deux enfants pour une excursion familiale en direction de la Forêt-Noire, selon un communiqué de la douane. Ce faisant, elle aurait toutefois enfreint trois lois.

D'une part, «la canne en acier est interdite comme arme de poing par la législation allemande sur les armes», a expliqué Sonja Müller, porte-parole du bureau de douane principal de Singen. D'autre part, l'argent liquide provenant de pays non membres de l'UE doit être déclaré à l'entrée en Allemagne à partir d'une valeur de 10'000 euros. «Avec l'équivalent d'environ 31'500 euros, cette limite a été dépassée de plus de trois fois», poursuit Müller. Et bien que la possession de cannabis pour un usage personnel soit désormais légale en Allemagne, l'importation et l'exportation restent interdites.

Pour la femme, la sortie en famille coûte cher. Elle a dû déposer 8250 euros (7950 francs) : comme garantie pour l'amende à laquelle elle doit s'attendre. Elle risque des ennuis supplémentaires à cause de la canne en acier : une plainte a été déposée auprès du parquet compétent.